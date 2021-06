Avec l’iPhone 13, Apple s’apprête à corriger le plus grand défaut de l’iPhone

Tous les modèles d’iPhone 13 devraient avoir droit à une batterie plus imposante, et donc se montrer plus autonomes.

© TheRegisti / Unsplash

Les rumeurs commencent à s’accumuler autour des prochains iPhone d’Apple. Attendus en septembre, les iPhone 13 devraient proposer un certain nombre de nouveautés, à commencer par une nouvelle puce A15, des bloc photo plus imposants, une encoche réduite et l’arrivée d’un taux de rafraîchissement à 120 Hz sur les modèles Pro. Surtout, toute la gamme d’iPhone 13 pourrait bénéficier d’une batterie bien plus imposante !

Vers un iPhone 13 plus autonome ?

L’autonomie a longtemps été l’un des points noirs des smartphones d’Apple, si ce n’est le défaut majeur. Finalement, après avoir atteint la finesse absolue et essuyé une polémique avec le #batterygate, Apple en est quelque peu revenu et s’est mis à prendre en compte l’autonomie de ses appareils. Ainsi, depuis l’iPhone 11, le smartphone d’Apple n’a plus trop à rougir de ses concurrents, et les versions les plus imposants estampillées « Max » figurent même parmi les smartphones les plus autonomes du marché.

Néanmoins, si Apple est parvenu à rehausser la barre grâce à des puces toujours plus économes et de puissantes astuces d’optimisation logicielle, la firme n’a jamais drastiquement augmenté la taille de ses batteries. Alors que les smartphones concurrents commencent à atteindre régulièrement les 5 000 mAh, Apple n’a, pour l’heure, jamais dépassé les 4 000 mAh. L’iPhone 12 Pro Max, modèle le plus imposant du catalogue actuel, dispose ainsi d’une batterie de 3 687 mAh, un chiffre qui pourrait paraître totalement dérisoire dans le monde Android qui a depuis longtemps passé la barre des 4 000 mAh, si ce n’est plus.

Des batteries jusqu’à 18% plus grandes

Avec l’iPhone 13, Apple pourrait finalement se décider à revoir la taille de ses batteries. Un leak nous dévoile leurs capacités, suivant les modèles. Ainsi, l’iPhone 13 Pro Max serait le premier à passer la barre des 4 000 mAh, avec une batterie de 4 352 mAh, soit une hausse de 18% par rapport à l’iPhone 12 Pro Max. Les iPhone 13/13 Pro bénéficieraient quant à eux d’une batterie de 3 095 mAh, un chiffre en hausse de 10% par rapport aux iPhone 12/12 Pro. Enfin, l’iPhone 13 Mini aurait droit à une batterie de 2 406 mAh, 8% de plus par rapport à l’iPhone 12 Mini.

De ce fait, ces nouvelles batteries devraient s’accommoder de châssis légèrement plus épais cette année. Le gain d’autonomie pourrait être finalement plutôt mesuré sur les modèles Pro, qui embarqueront pour la première fois une dalle compatible 120 Hz, plus énergivore.