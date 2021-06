Tim Cook, PDG d’Apple, sera présent sur le salon parisien VivaTech

Si l’événement n’avait pas eu lieu l’an dernier en raison de la pandémie de coronavirus, VivaTech revient du 16 au 19 juin prochain au parc des expositions de la porte de Versailles à Paris et en ligne. Pour son retour, VivaTech mise sur une tête d’affiche surprenante puisqu’on y retrouvera Tim Cook, actuel PDG d’Apple, pour la première fois.

📢 Newsflash! Apple CEO @tim_cook will speak at #VivaTech for the first time! pic.twitter.com/A0C51ev6JR

— #VivaTech (@VivaTech) June 2, 2021