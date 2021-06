Huawei dévoile les MatePad 11, MatePad Pro, Watch 3 et Watch 3 Pro sous HarmonyOS

Pour fêter le lancement de son système d’exploitation maison, Huawei dégaine de nouvelles tablettes et montres connectées équipées d’HarmonyOS.

© Huawei

À l’occasion de sa conférence de présentation d’HarmonyOS, Huawei a levé le voile sur de nouveaux produits, dont ses MatePad 11 et MatePad Pro, mais aussi sur une nouvelle montre connectée, déclinée en deux variantes, la Huawei Watch 3 et Watch 3 Pro.

Deux nouvelles tablettes sous HarmonyOS

Pour succéder à ses MatePad 10 et MatePad Pro, Huawei dévoile les MatePad 11 et MatePad Pro (2021), deux nouvelles tablettes qui présentent la grande particularité d’embarquer d’emblée HarmonyOS, le nouveau système d’exploitation maison de la firme chinoise.

Côté design, on est en terrain connu. Le MatePad 11 conserve sa dalle LCD de 10,95 pouces avec une définition de 2 560 x 1 600 pixels et son taux de rafraîchissement de 120 Hz, et le nouveau MatePad Pro propose toujours une dalle OLED de 12,6 pouces. Cette dernière dispose par ailleurs d’un Kirin 9000, mais le SoC du MatePad 11 n’a pas encore été révélé.

Comme l’année dernière, les tablettes de Huawei s’accompagnent d’un stylet, le M-Pen. Celui-ci est identique à la version que nous connaissions déjà : il dispose d’une surface tactile pour changer d’outil, et se connecte à l’ardoise magnétiquement, comme l’Apple Pencil de l’iPad.

Enfin, pour ce qui est de la photo, le MatePad 11 ne change pas de formule, mais le MatePad Pro récupère un joli arsenal composé de trois capteurs : un objectif principal de 13 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un capteur de profondeur. En ce qui concerne le prix, le MatePad 11 sera vendu à partir de 399€ et le MatePad Pro (2021) à partir de 799€.

Watch 3 et 3 Pro : autonomes, dans tous les sens du terme

Huawei en a également profité pour dévoiler sa nouvelle cuvée de montres connectées, les Watch 3 et Watch 3 Pro. La première est déclinée en deux variantes, l’une « Sport » et l’autre « Classic » et bénéficie d’un châssis en aluminium tandis que le modèle Pro dispose d’un cadre en titane et un dos en céramique. Ces montres embarquent toutes deux la variante d’HarmonyOS destinée aux smartwatches et proposent une connectivité cellulaire eSIM pour s’émanciper du smartphone.

Les nouvelles montres connectées de Huawei embarquent une dalle AMOLED de 1,43 pouces proposant une belle luminosité de 1000 nits avec un taux de rafraîchissement à 60 Hz. On devrait profiter d’une excellente autonomie : 3 jours sur une seule charge en 4G, et jusqu’à deux semaines sans connexion cellulaire. Pour naviguer au sein de la montre, Huawei a placé une molette sur le côté, qui semble fonctionner de la même manière que la couronne digitale de l’Apple Watch.

Enfin, on profite d’une foultitude de capteurs santé, de capteur de fréquence cardiaque jusqu’à l’oxymètre et un capteur de température. La montre devrait en tirer profit pour affiner ses résultats, et détecter l’hyperthermie, l’hypothermie, ou encore proposer l’analyse du sommeil. On retrouve également un double GPS et plus de 100 exercices différents pour les sportifs.

La Huawei Watch 3 Sport sera proposée avec un bracelet en silicone et disponible au prix de 369€, tandis que la variante Classic disposera d’un bracelet en cuir et sera vendue 399€. La Huawei Watch Pro sera quant à elle disponible au prix de 499€.