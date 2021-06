Apple fin prêt pour la WWDC 2021

Le coup d’envoi de la WWDC 2021 ne sera donné que la semaine prochaine, mais Apple semble déjà prêt à dévoiler toutes ses nouveautés.

© Apple

La semaine prochaine, Apple donnera le top départ de la WWDC 2021, son événement majeur du milieu de l’année dans lequel il présente ses nouveautés logicielles, et parfois quelques surprises. Mais si la conférence d’ouverture n’est pas attendue avant le 7 juin à 19h (heure française), Apple semble déjà impatient de nous dévoiler ses dernières nouveautés. La firme a en effet déjà planifié son événement en direct sur sa chaîne YouTube !

Pour la deuxième année consécutive, la keynote d’ouverture de la WWDC 2021 se déroulera exclusivement en ligne, et sera accessible à tous. La conférence d’ouverture pourra être visionnée sur YouTube — via le livestream ci-dessus — sur apple.com mais aussi sur l’application Apple TV, fraîchement mise à jour pour accueillir l’événement, disponible sur Apple TV, et depuis aujourd’hui sur Chromecast et NVIDIA Shield. Apple a également dégainé son hashflag — un hashtag suivi d’un émoji spécifique, ici, une icône d’iMessage.

Quoi de prévu à la WWDC 2021 ?

La WWDC est traditionnellement dédiée aux nouveautés logicielles d’Apple. Cette année, la firme de Cupertino devrait ainsi lever le voile sur iOS/iPadOS 15, watchOS 8, macOS 12 ainsi que tvOS 15. À en croire l’image du livestream et le hashflag choisi par Apple pour illustrer son événement, on peut également s’attendre à d’importantes nouveautés du côté d’iMessage.

Mais il arrive aussi qu’Apple profite de la WWDC pour dévoiler certaines nouveautés matérielles, notamment du côté des Mac. Cette année, il se murmure que la firme pourrait donner un aperçu de ses futurs MacBook Pro 14 et 16 pouces remaniés, ainsi que sa nouvelle puce M1X destinée à équiper ses machines plus véloces prévues en fin d’année. Quoi qu’il en soit, rendez-vous le 7 juin à partir de 19h pour en avoir le coeur net.