Netflix Geeked Week : où et quand suivre les différentes conférences ?

Pour la première fois dans son histoire, Netflix va organiser un événement en ligne pour dévoiler ses prochaines productions. La plateforme diffusera sa “Geeked Week”, qui devrait se dérouler sur 5 jours. Voici le programme des réjouissances.

© Netflix

Alors que le Comic-Con s’apprête à revenir pour une édition physique en novembre prochain, Netflix prend un peu d’avance et organise son premier événement consacré à la culture geek. Voulant mettre en avant ses productions maison sur les créneaux de la science-fiction, des jeux vidéo et du fantastique, la plateforme va diffuser plusieurs conférences et interviews chaque jour à partir de lundi prochain. Entièrement en ligne, ce rendez-vous pour les amateurs de pop-culture devrait être l’occasion pour le N rouge de lever le voile sur certains de ses gros projets, mais également de rassembler ses utilisateurs (en ligne) autour de leur passion. Dans un communiqué, la plateforme dévoile le programme des réjouissances et il y en aura pour tous les goûts.

Les hostilités seront lancées dès lundi 17 h 30 sur les différents réseaux sociaux de la plateforme. Sur YouTube par exemple, des événements, live ont d’ores et déjà été créés. Vous pouvez ainsi définir un rappel pour chacun d’entre eux, histoire de s’assurer de ne rien manquer. Sur les images de couverture, on peut facilement deviner quelles productions seront à l’honneur entre le 7 et le 11 juin.

JOUR 1 – 17H30

Lundi, on devrait parler goules et jeux d’argent avec Army of the Dead de Zack Snyder. S’il ne s’agit sans doute pas d’annoncer un second opus, ce sera l’occasion pour Netflix de revenir avec son réalisateur sur les différents éléments de l’intrigue. On pourrait également s’attendre à retrouver le casting pour des interviews exclusives.

JOUR 2 – 17h30

Mardi, l’accent sera mis sur les séries adaptées de comics. Ainsi, on devrait avoir des nouvelles de la saison 2 de Locke and Key et des nouvelles aventures de l’Umbrella Academy. Sweet Tooth, qui vient de sortir, sera également à l’honneur.

JOUR 3 – 17H30

Mercredi, on parlera enfer et damnation avec un événement notamment dédié à Lucifer. Alors que la saison 5 a été diffusée il y a quelques jours, Netflix pourrait nous offrir une plongée dans les coulisses de la saison 6 dont le tournage s’est clôturé en mars dernier. Shadow and Bone, qui a rencontré un certain succès chez les amateurs de Fantasy, sera également à l’honneur. L’occasion rêvée pour annoncer une saison 2 ? On l’espère.

JOUR 4 – 17H30

Jeudi, Netflix mise sur la nostalgie avec on espère des premières images de la série Masters of The Universe : Revelation. 35 ans après la série originale, Musclor et ses compagnons d’armes font leur retour pour livrer une bataille féroce aux troupes de Skeletor. Prévue pour le 23 juillet prochain, la série Netflix est encore assez mystérieuse. Il y a fort à parier que la plateforme choisira cet événement pour partager des premières images. On pourrait également retrouver l’univers de Transformers puisque la journée est consacrée aux films d’animation et anime.

JOUR 5 – 17H30

Enfin, vendredi, l’accent sera mis sur le jeu vidéo et les différentes licences qui s’en inspirent. Ainsi, on devrait découvrir les premières images de The Cuphead Show! La firme devrait également dévoiler ses plans pour s’imposer dans l’univers des jeux vidéo, comme elle l’avait annoncé il y a quelques semaines. Alors à vos manettes !

La plateforme a plus d’un tour dans son sac et on pourrait s’attendre à ce qu’elle présente également des projets inédits encore une fois inspirés de la culture geek. Netflix nous réserve donc de belles surprises pour la semaine prochaine et on ne manquera pas de garder l’œil ouvert.

