Le rover Curiosity a la tête dans les nuages martiens

Le robot Curiosity s'est rappelé à notre bon souvenir ! Le rover, qui arpente la surface de Mars depuis l'été 2012, a envoyé d'étonnantes photos de nuages dans l'atmosphère de la planète rouge.

© NASA

Depuis leur amarsissage en février, Perseverance et le drone Ingenuity captivent les yeux du monde entier. Mais il ne faudrait pas oublier le vaillant rover Curiosity, sur place depuis plus de huit ans et qui poursuit sa mission vaille que vaille… Et qui a étonné les scientifiques il y a quelques jours.

Rares nuages martiens

Le robot a en effet pu prendre en photo des nuages. Sur Mars, où l’atmosphère est fine et l’humidité rare, ce n’est pas banal ! Habituellement, on trouve ces nuages au-dessus de l’équateur de la planète, durant la période la plus froide de l’année martienne (deux années terrestres), lorsque la planète est la plus éloignée du soleil.

Les photos de nuages prises par Curiosity confirment cependant que leur apparition intervient plus tôt que prévu, ce que les scientifiques soupçonnaient depuis deux ans. Ils ont également appris que les formations nuageuses interviennent à plus haute altitude, là où il fait vraiment très froid. Ils pourraient être composés de dioxyde de carbone gelée.

Si les images permettent d’en savoir plus sur le processus de création des nuages, elles sont aussi spectaculaires, tout simplement ! En particulier les clichés en couleur réalisés par la Mastcam de Curiosity. Le robot a pu prendre en photo un nuage irisé dont l’écartement des cristaux de glace provoque une irisation de la lumière par diffraction.

Curiosity a également pu prendre des images de nuages noctulescent, des formations qui s’illuminent au fur et à mesure qu’ils se remplissent de cristaux. Ils s’assombrissent lorsque le soleil passent sous leur altitude (et c’est ce qui permet aux scientifiques de déterminer leur hauteur).