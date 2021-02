Espace : voici la première vidéo de Perseverance sur Mars

Le rover Perseverance a atterri sur Mars la semaine dernière. Après quelques photos, la NASA a dévoilé il y a quelques heures la toute première vidéo de la planète rouge capturée par le robot. On y entend aussi l’environnement martien pour la toute première fois de l’histoire.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ — NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

La vidéo ne dure que quelques minutes, mais elle a déjà marqué l’histoire. Grâce à ses caméras embarquées, le rover Perseverance a capturé ses toutes premières images de Mars. Après un atterrissage réussi en fin de semaine dernière, le robot avait déjà partagé quelques photos de son nouvel environnement. Hier, c’est une vidéo que la NASA a publiée sur les réseaux sociaux. Il s’agit de l’atterrissage de Perseverance sur le sol martien. Pour rappel, une première vidéo de la manœuvre avait déjà été partagée par l’Agence spatiale, mais cette dernière avait été capturée par la sonde Mars Reconnaissance Orbiter, placée en orbite autour de la planète rouge. Cette fois, les internautes ont pu découvrir les choses sous un nouvel angle beaucoup plus immersif.

Les premiers sons martiens

Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. 🎧https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars — NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

En plus de cette impressionnante vidéo, Perseverance nous a aussi permis d’écouter pour la toute première fois de l’histoire le son de l’environnement martien. En effet, si Curiosity avait lui aussi, réussi à capturer des images de la planète, il n’était à l’époque pas équipé de micros. Cette fois, les scientifiques de la NASA ont remédié au problème. L’occasion de découvrir “une bourrasque de vent à la surface de Mars, capturée par le micro et renvoyée sur Terre”, a présenté Dave Gruel, en charge des équipements de l’Agence spatiale sur Twitter. Il s’agit là “des premiers sons enregistrés à la surface de Mars”. Il y a quelques jours, une vidéo similaire avait été présenté par un internaute. Il s’agissait en réalité de vieilles images capturées par le rover Curiosity, avec des sons ajoutés en post-production.

Une vidéo à 360° depuis la Terre

Sur Terre aussi, l’atterrissage de Perseverance a été riche en émotion. Le rover a finalement réussi à surmonter les “sept minutes de terreur”, en se posant sans encombre à la surface de la planète rouge. Un moment sans surprise très émouvant pour les dizaines de personnes ayant pris part au projet. Après avoir dévoilé les coulisses de la manœuvre depuis l’espace, c’est finalement directement dans ses locaux, depuis les panneaux de contrôle de la mission que la NASA a posé ses caméras. On peut ainsi découvrir dans une vidéo à 360°, la joie et le soulagement des chercheurs présents sur place au moment de l’atterrissage. De quoi revivre (encore une fois) ce grand moment historique. Ça tombe bien, on ne s’en lasse pas.