NordVPN : le VPN fait un carton avec un tarif très agressif ce week-end

Vous souhaitez protéger votre vie privée et vos activités en ligne à moindre coût ? Le très célèbre NordVPN lance une superbe promotion.

Avec les phases successives de confinement et la croissance du télétravail de ces derniers temps, l’utilisation des VPN s’est intensifiée. Grâce aux nombreux avantages qu’offrent ces logiciels en termes de sécurité et d’anonymat en ligne, professionnels et particuliers y trouvent leur compte. Autre fonctionnalité très recherchée offerte par cet outil : l’accès aux sites géo-bloquées et aux plateformes de streaming du monde entier.

Si vous voulez vous procurer un VPN performant pour un des raisons énoncées ci-dessus, vous pouvez opter pour NordVPN. En ce moment, il propose un rabais de -68% sur son abonnement 2 ans qui revient donc à 2,97€ par mois alors que le coût mensuel est normalement fixé à 9,56€.

Les caractéristiques de NordVPN

NordVPN est un fournisseur VPN complet offrant de très bonnes performances globales tant au niveau de la sécurité que de la stabilité.

Pour activer NordVPN, il suffit de lancer l’application et de se connecter à l’un des 5 500 serveurs situés dans 59 pays. La connexion sera ensuite protégée via un tunnel chiffré entre votre appareil et le serveur VPN. Dès lors, vos données et activités seront brouillées rendant toute tentative d’espionnage de la part de votre fournisseur d’accès Internet et des hackers impossible.

NordVPN dissimulera également votre adresse IP et la modifiera selon le pays choisi. Si vous avez opté pour un serveur en Suisse par exemple, vous obtiendrez une adresse IP suisse et vous aurez alors accès à tous les contenus de ce territoire. Il est donc possible de débloquer une multitude de sites à l’aide de NordVPN, dont les services de streaming les plus populaires. Pratique pour les personnes qui vivent à l’étranger ou celles qui s’y rendent de manière occasionnelle lors d’un court séjour.

Parmi ses fonctionnalités phares, on peut citer le double VPN pour ceux qui ont besoin d’un anonymat renforcé, les serveurs P2P, les serveurs Onion Over VPN pour aller sur Tor ou encore l’IP dédiée.

NordVPN offre des vitesses de connexion suffisamment élevées qui permettent de poursuivre ses activités quotidiennes normalement, de charger des vidéos en HD et de télécharger des fichiers volumineux sans temps d’attente excessifs.

L’abonnement 2 ans à 2,97€ par mois pour une durée limitée

Vous savez désormais pourquoi utiliser un VPN, et plus particulièrement NordVPN. Maintenant, passons aux conditions de son offre afin que vous puissiez vous le procurer à prix mini. La promotion NordVPN du jour concerne sa formule d’abonnement 2 ans où une réduction de 68% est appliquée.

En sachant que le service se règle en une fois, la souscription pour une telle durée passe à 71,20€ seulement au lieu de 229€ normalement. Ce tarif correspond à moins de 3€ par mois, ce qui est largement en-dessous des autres fournisseurs de ce standing. Pour ce prix, vous profiterez de tous les avantages de NordVPN – sécurité, anonymat, contournement des géo-restrictions et bande passante illimitée.

En plus, vous pourrez l’utiliser sur six appareils en même temps depuis un seul compte. Il est donc tout à fait possible de partager vos identifiants avec vos proches si vous le désirez. Rappelons que l’application NordVPN est compatible sur plusieurs dispositifs : ordinateurs, tablettes tactiles, smartphones, Smart TV et boîtiers connectés. Les six connexions simultanées garantissent ainsi une protection maximale.

