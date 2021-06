Bon plan : l’antivirus Intego est bradé ce week-end (exclusivité sur Mac)

Intego est un éditeur en cybersécurité reconnu mondialement pour son expertise. Il s'est spécialisé sur les Mac avec une suite de sécurité qui comprend un (excellent) antivirus, un nettoyeur de Mac ainsi que divers outils très pratiques pour optimiser son ordinateur.

Dans les dernières années, le nombre de piratages a cru de manière exponentielle. Si vous voulez vous protéger, il faut savoir choisir le bon antivirus. Nous avons préparé un guide complet pour cela, avec l’éditeur Intego qui occupe les premières positions. Il a toutefois une spécificité à prendre en compte : il est uniquement disponible sur Mac.

Si vous avez un Mac, Intego est le seul antivirus que nous vous conseillons. C’est un logiciel qui a été pensé pour Mac et qui tient compte les spécificités du système d’exploitation macOS. Il est bien évidemment compatible avec la dernière version de macOS Big Sur, mais également sur les versions antérieures. Au-delà de la fonction antivirus, un pack Intego permet de redonner une seconde vie à son ordinateur.

Avec plus d’une vingtaine d’années d’expérience au service de la cybersécurité, Intego est l’un des mastodontes de l’industrie. S’il a longtemps capitalisé sur son antivirus, il a ensuite développé sa gamme pour offrir une suite complète de services. Parmi eux, on retrouve un pare-feu, un outil de gestion de contrôles parental, un outil pour assurer des back-up… mais également un outil pour accélérer son Mac.

La suite qu’il vous faut pour être serein

Si vous avez un Mac, la case Intego est quasiment indispensable pour être tranquille. Pour rallonger la durée de vie de votre ordinateur et éviter de perdre vos données personnelles, sa solution Mac Premium Bundle X9 est la solution à privilégier. Elle contient tous les logiciels de l’éditeur, sans exception. Avec le rabais qui est affiché, vous pouvez économiser 60% sur le prix.

Au final, le pack de cybersécurité est au prix de 34,99 euros (au lieu de 84,99 euros) pour une licence annuelle. Vous pouvez ensuite réduire le coût si vous optez pour une formule sur 2 ans, ou si vous prenez plusieurs licences à la fois. Mais encore une fois, Intego propose des outils comme son antivirus en exclusivité pour les Mac. Vous ne pouvez donc pas en profiter sur vos appareils Windows, iOS ou Android.

Si vous n’êtes pas forcément à l’aise avec l’informatique, Intego va vous prendre par la main. Son logiciel s’installe facilement et il ne viendra pas vous gêner avec des popups incessantes (comme c’est le cas de certains logiciels antivirus). Il tourne en fond et assure la sécurité de tout votre trafic. Il va aussi surveiller les fichiers que vous avez déjà sur votre ordinateur pour s’assurer qu’aucune infection ne soit à déplorer. Toutes les interfaces sont disponibles en français.

L’antivirus d’Intego est baptisé VirusBarrier X9. Ce dernier est disponible avec le pare-feu (NetBarrier X9) au prix de 19,99 euros par an, au lieu de 49,99 euros. C’est la solution la moins chère qui vous permettra de protéger votre ordinateur. Cela dit, moyennant 15 euros en plus par an, vous pouvez profiter du bundle Premium qui est bien plus complet. On ne peut que vous conseiller de le prendre pour obtenir notamment la Washing Machine X9 qui n’est autre que le nettoyeur de Mac dont nous avons parlé.

Si vous avez encore des questions sur le produit, nous avons rédigé tout un test complet sur Intego. Vous pourrez y découvrir les différentes fonctionnalités dans les moindres détails pour comprendre toute l’utilité de la suite de sécurité. Ce week-end, il y a une offre spéciale qui vaut vraiment le détour. D’un point de vue rapport qualité prix, aucun concurrent ne fait aussi bien.

