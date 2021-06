La plus grande boutique Harry Potter a ouvert ses portes

Harry Potter est décidément une valeur sûre. Malgré la crise sanitaire, les fans se sont pressés devant la toute nouvelle boutique de New York consacrée au fameux sorcier imaginée par J.K. Rowling, et son univers.

Les fans de Harry Potter ont une nouvelle adresse à visiter. La plus grande boutique au monde dédiée à l’univers de la saga littéraire et cinématographique a ouvert ses portes ce jeudi à New York, sur Broadway. L’attente était visiblement insupportable pour les nombreux amateurs qui se sont pressés devant la vitrine : ils étaient des centaines, malgré la pluie !

2.000 mètres carrés dédiés à Harry Potter

Sur 2.000 mètres carrés, la boutique Harry Potter commercialise sur trois étages l’incroyable profusion de marchandises et de produits dérivés liés de près ou de loin à l’histoire imaginée par J.K. Rowling. Le magasin offre de tout : baguettes d’Ollivander, bonbons de la boutique Weasley, maillots de Quidditch, il y a même un bar qui sert de la Bièraubeurre. La boutique s’étend sur trois étages, il faut bien ça !

Lorsqu’il sera de nouveau possible de voyager, nul doute que le magasin sera une destination de choix pour les touristes à New York. Pour éviter la cohue, la direction a mis en place un système de file d’attente virtuelle : pas une mauvaise idée alors que la pandémie frappe toujours.

En attendant de se rendre sur place, il est toujours possible de s’enregistrer pour participer aux expériences de réalité virtuelle : dans Wizards Take Flight, on enfourche un balai pour s’envoler. Et dans Chaos at Hogwarts, il faudra donner un coup de main à Dobby pour retrouver des créatures magiques.