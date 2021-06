Mi 11i : Xiaomi fait pleuvoir les réductions pour l’achat de ce smartphone

Pour le lancement de son nouveau Mi 11i, Xiaomi propose une belle réduction applicable sur presque tous les produits de sa boutique. Cela vous permet de faire une économie de 70 euros sur une série de références très populaires.

Pour le lancement de son nouveau smartphone, Xiaomi propose une réduction sur tous ses autres produits. Pour l’achat d’un Mi 11i, la marque propose un remboursement allant jusqu’à 70 euros sur l’achat d’un ou plusieurs autres références de sa gamme. C’est parfait pour vous offrir des accessoires pour profiter au mieux de votre nouvel appareil.

Quels sont les produits Xiaomi ciblés ?

Coque, smartwatch, écouteurs mais aussi trottinette, moniteur ou purificateur d’air pour ne citer qu’eux, vous n’aurez que l’embarras du choix pour mettre la main sur le produit Xiaomi que vous vouliez depuis longtemps. La liste est longue, mais voici quelques objets qui nous semblent particulièrement pertinents pour accompagner le nouveau smartphone Mi 11i.

Pour commencer, on pourra citer les accessoires les plus évidents pour accompagner votre nouveau téléphone : une coque de protection, une smartwatch et la paire d’écouteurs. Xiaomi a évidemment cela dans son catalogue avec notamment la Mi Watch et les Mi Band 4, 5 et 6 qui peuvent profiter de cette offre spéciale de remboursement. Pour ce qui est des protections, vous n’aurez que l’embarras du choix avec pas moins de 11 modèles différentes.

Pour ce qui est des écouteurs, vous avez notamment les Mi TWS 2S qui feront très bien la paire (et l’affaire). Si vous êtes déjà équipé avec un casque, sachez que l’enceinte Bluetooth de Xiaomi est également éligible au remboursement, c’est aussi un bon choix, surtout à l’approche de l’été. Pour vos soirées entre amis, c’est un outil indispensable.

On ne présente plus les trottinettes de Xiaomi qui sont sans doute les modèles (personnels) les plus populaires dans nos rues. Avec cette promo, vous pouvez tout simplement mettre le pied sur l’une d’elle pour 70 euros de moins. C’est une belle affaire qui est encore une fois conditionnée à l’achat d’un Mi 11i.

On le sait, la domotique est aussi à l’honneur dans le catalogue de produits Xiaomi. Sur ce segment, on pense notamment aux LED Smart Bulb, ces ampoules connectées en Wi-Fi qui peuvent s’illuminer dans plusieurs millions de nuances de couleurs différentes. C’est à la fois amusant et pratique. Vous pourrez aussi profiter de la réduction sur le purificateur d’air, les caméras de sécurité ou encore tous les capteurs pour la température ou l’humidité par exemple.

Au final, ce sont une cinquantaine de produits qui peuvent profiter d’un remboursement jusqu’à 70 euros. Cela vaut sur l’ensemble du panier.

Comment profiter de l’offre de Xiaomi ?

Pensée pour la période de lancement du Mi 11i, l’offre est disponible du 28 mai 2021 au 25 juin 2021 inclus pour tout achat d’un mobile Xiaomi Mi 11i 5G (tous modèles, tous coloris), et d’un ou plusieurs produits de l’univers Xiaomi parmi les produits éligibles. Le principe est le suivant : vous recevez jusqu’à 70€ de remboursement dans la limite du prix payé pour les produits, hors mobile.

Exemples : En plus de l’achat d’un Xiaomi Mi 11i 5G, si la valeur totale des produits (hors mobile) est de 59€ TTC, vous recevrez un remboursement de 59€ TTC. Si la valeur des produits (hors mobile) est de 89€ TTC, je reçois un remboursement de 70€, pour 10€ à payer de votre poche une fois le remboursement prix en compte. En clair, vous pouvez acheter tous les produits Xiaomi éligibles avec une remise de 70€.

Xiaomi Mi 11i 5G : puissant, fin et élégant

Avec une épaisseur de 7,8mm et un poids de 196g, le Mi 11i 5G est léger et confortable en main, avec un design élégant et raffiné. Équipé du tout dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 888 qui profite d’une gravure en 5nm et d’un cœur ultra-large ARM Cortex-X1, le Mi 11i 5G embarque aussi 8 Go de mémoire flash LPDDR5 et un stockage UFS 3.1 de 256Go.

Contrairement à ses grands frères, le Mi 11i dispose d’un écran AMOLED plat de 6,67 pouces (2400 x 1080 FHD avec une luminosité maximale de 1300 nits), avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, taux d’échantillonnage de 360 Hz assurant une grande réactivité et un contrôle sans faille lors des jeux effrénés, ainsi que le support des normes HDR10+ et DCI-P3.

Trois capteurs photo qui font le travail

Le Xiaomi Mi 11i 5G embarque une triple caméra arrière de 108MP (f/1.75), offrant des photos de haute qualité même en faible luminosité grâce au Super Pixel 9-en-1 2,1 μm. La caméra principale vient avec un capteur ultra grand de 8 MP (f/2.2) avec un angle de 119° adapté, et enfin appareil télémacro de 5 MP (f/2.4) doté d’une longueur focale équivalente à 50mm, soit deux fois celle des objectifs macro standard actuellement sur le marché ! Sans oublier sa camera de 20MP (f/2.45) AI en façade, offrant elle aussi un Night Mode selfie et du slow motion pour les vidéos.

Pour la première fois sur un smartphone Xiaomi, le Mi 11i 5G propose le son Dolby Atmos, grâce aux doubles haut-parleurs certifiés, offrant une expérience audio vraiment immersive. Enfin, sa batterie de 4520 mAh devrait suivre la cadence puisque le smartphone est compatible avec la recharge rapide à 33W (chargeur inclus dans la boite) qui lui permet de passer à 100% en 52 minutes.

