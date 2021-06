PixelHeart réédite des classiques de la Neo Geo dans des cartouches neuves

Le rétrogaming a plus que jamais la cote, et les Français de PixelHeart, spécialisés dans l'édition et la distribution de jeux vidéo anciens, surfe sur cette opportunité. Il a ainsi lancé les précommandes de titres Neo Geo du catalogue de Visco, dans des cartouches neuves.

© PixelHeart

La Neo Geo, c’est la Rolls des consoles de jeux des années 90. Inaccessible pour le joueur lambda avec son prix de plusieurs milliers de francs, ses jeux aussi étaient vendus à prix d’or ! Depuis, les modèles de collection, aussi bien de la console que de ses cartouches, continuent de s’échanger à des tarifs qui ne cessent de grimper.

Cartouches neuves pour anciens jeux

PixelHeart a décidé de faire un beau cadeau à tous ces joueurs nostalgiques en lançant les précommandes de jeux tirés du catalogue Visco, dont l’éditeur français a obtenu les licences. Une vingtaine de titres en tout, dont Breaker’s Revenge, Andro Dunos, Captain Tomaday ou encore Bang Bang Busters, que l’on pourra acheter au prix de 399,90 € pièce.

Un prix élevé qui évoque celui des jeux à l’époque ? Oui, mais PixelHeart n’a pas lésiné sur la qualité. Outre la licence officielle, les jeux sont fournis dans des cartouches et des boîtes neuves ! L’entreprise a travaillé dur pour trouver des fournisseurs capables de respecter les standards de qualité de l’époque SNK, et même au-delà. La fabrication du moule de la boîte a demandé un an de préparation…

Les jaquettes aussi ont fait l’objet d’un soin particulier. Bref, ce sont là de jolis cadeaux à faire ou à se faire si on a la chance de posséder une Neo Geo. Chaque jeu est produit à 300 exemplaires et les cartouches sont livrées avec un certificat d’authenticité.

Et ce n’est pas tout, puisque PixelHeart veut faire fructifier ses licences. Un nouveau jeu Andro Dunos va ainsi voir le jour ! Entièrement développé en France, la suite de ce shoot’em up rétro va sortir sur les consoles modernes (Switch, PlayStation et Xbox). Quant à une version Neo Go, elle est à l’étude.