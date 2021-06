Le réalisateur de Flash tease le retour de Batman sur Instagram

Sur Instagram, le réalisateur dévoile un cliché du costume du personnage incarné par Michael Keaton dans les films de Tim Burton.

En novembre 2022, DC va explorer les couloirs du temps avec le premier long-métrage solo de Flash. Introduit par Batman V Superman et Justice League, le personnage incarné par Ezra Miller s’offrira une aventure sur le grand écran, avec un casting 5 étoiles. En effet, grâce à une petite pirouette scénaristique, le long-métrage fera revenir plusieurs personnages iconiques de l’univers cinématographique. En plus de Ben Affleck, qui campera pour la dernière fois le chevalier noir, Flash verra revenir l’une des incarnations les plus célèbres du justicier de Gotham. Michael Keaton, qui a prêté ses traits à Batman sous la direction de Tim Burton, devrait ainsi reprendre son rôle plus de 20 ans après Batman : le défi.

L’intrigue, qui devrait ainsi introduire le multivers de DC, suivra les aventures du jeune Barry Allen alors qu’il voyage dans le passé pour sauver sa mère. Grâce à sa vélocité, l’homme le plus rapide du monde a bouleversé le cours du temps et se retrouve piégé dans une réalité alternative. Dans ce monde parallèle, il croisera Michael Keaton à qui il demandera sans doute de l’aide pour retrouver sa temporalité. Cette intrigue a déjà été explorée par la série CW The Flash, avec Grant Gustin dans le rôle-titre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Andy Muschietti (@andy_muschietti)

Un Dark Batman ?

Sur Instagram, quelques semaines après avoir partagé une énigmatique image du plateau de tournage, le réalisateur Andy Muschietti nous donne encore du grain à moudre. L’image montre le logo du Batman de Burton. On retrouve également quelques taches de sang qui constellent l’image et qui pourrait annoncer une issue dramatique pour le protagoniste. Cela pourrait aussi être la promesse d’une incarnation plus sombre et violente du justicier.

Au casting de Flash, on retrouvera donc Ezra Miller, Sasha Calle dans la peau de Supergirl, Kiersey Clemons dans celle d’Iris West. Ron Livingston devrait reprendre son rôle d’Henry Allen, le père du personnage principal.