Le Salvador aime le Bitcoin et veut en faire une monnaie courante et légale

L’annonce a eu l’effet d’une bombe dans le monde des cryptomonnaies. Au cours du week-end, le président du Salvador, Nayib Bukele, a annoncé son intention de faire du Bitcoin une monnaie légale et courante dans son pays. « J’enverrai au Congrès un projet de loi qui convertira le bitcoin en monnaie légale » a-t-il expliqué au cours d’une conférence puis sous forme de tweet.

We hope that this decision will be just the beginning in providing a space where some of the leading innovators can reimagine the future of finance, potentially helping billions around the world.

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) June 6, 2021