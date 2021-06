Micromania-Zing lance un service de location de consoles avec la PS5 dés 17,49€/mois

Les modes de consommation évoluent et sont notamment marqués par le développement de la location de biens, c'est pour cela que Micromania-Zing lance un service de location de consoles avec des offres attractives construites !

Automobile, téléphonie, équipements de la maison et de la personne… autant de secteurs désormais ouverts à la location, le consommateur de 2021 n’étant plus nécessairement attaché à la propriété. Micromania-Zing a donc développé une offre inédite, en partenariat avec BNP Paribas Personal Finance et le courtier Karapass, filiale de BNP Paribas Cardif, afin de permettre aux joueurs d’accéder à la nouvelle génération de consoles avec un mode de financement attractif et des avantages exclusifs.

Micromania-Zing propose ainsi de jouer avec les consoles de dernière génération (PS5 et Nintendo Switch, ou Xbox Séries X/S (disponibles ultérieurement)) en lissant, via les solutions de BNP Paribas Personal Finance, la dépense dans le temps sur 24 ou 36 mois. Attention on parle bien d’un service de location et en aucun cas la console vous appartiendra au-delà de cette période. D’ailleurs, les consoles seront reprises et reconditionnées à l’issue du contrat pour une deuxième vie.

Souscrire à une offre Micromania

Les forfaits vont de 17,49€/mois (pendant 24 mois) jusqu’à 24,99€/mois pour la PS5 ou 19,99€/mois pour la Switch, avec un premier versement de 44,99€ ou 69,99€ selon la console. Selon l’option de location choisie, vous pourrez ainsi profiter d’une 2ème manette, d’un bon d’achat, du parrainage, ou encore d’une assurance couvrant les risques d’oxydation et de casse, ainsi que la réparation ou le remplacement du matériel (y compris manettes) selon les cas. Vous obtiendrez également le statut Premium du Club Micromania-Zing avec un site et un numéro de téléphone dédiés à l’offre, ainsi que le programme de fidélité de Micromania-Zing qui propose, entre autres, cumul de points fidélité, offres exclusives, bons d’achat supplémentaires ou remises différées.