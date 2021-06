Tinder veut vous éviter de croiser votre ex ou un collègue

Grâce à sa fonctionnalité "bloquer un contact", Tinder espère protéger ses utilisateurs des mauvaises rencontres.

© Yura Fresh on Unsplash

Sur Tinder, il y a les bonnes et les mauvaises surprises. Entre plusieurs profils, peuvent parfois se glisser ceux de connaissances lointaines ou non. Alors pour vous éviter de croiser Gérard de la compta, votre ex ou même un membre de votre famille, Tinder lance une nouvelle fonctionnalité. Baptisée “Block Contacts”, elle permet de ne pas afficher les profils de certaines personnes et de cacher le vôtre de ces mêmes utilisateurs. Pour ce faire, il suffit de connaître le numéro de téléphone du contact à bloquer. Concrètement, via l’onglet réglage, vous pourrez définir votre “ban list” en ajoutant le nom de la personne ainsi que son numéro de téléphone. Il semblerait en revanche que l’utilisation d’un e-mail soit possible, en témoignent les captures d’écran partagées par Tinder dans son communiqué de presse. Si en revanche vous ne disposez pas de ces informations, vous ne pourrez visiblement rien faire. La connexion avec les réseaux sociaux n’ayant pas été mise à profit par l’outil, il faudra bien se renseigner avant de pouvoir l’activer.

Bernadette Morgan, chef de produit en charge de la sûreté et de la sécurité chez Tinder, explique “Nous ne pourrons peut-être pas vous épargner des rencontres malencontreuses au café, mais nous pouvons et nous vous offrons avec ce nouvel outil encore plus de contrôle sur votre expérience. Cette nouvelle fonctionnalité est une ressource supplémentaire permettant aux membres d’avoir l’esprit tranquille pour créer de nouvelles connexions.” Elle précise que même si certains d’entre eux ne sont pas encore inscrits, entrer leurs coordonnées permettra de s’assurer qu’ils n’apparaissent pas dans vos partenaires potentiels à l’avenir.

Si le but de la fonctionnalité est bien évidemment d’éviter les rencontres incongrues et gênantes, elle pourra également protéger les utilisateurs et utilisatrices des potentiels connaissances envahissantes, qui pourraient utiliser tous les moyens possibles et envisageables pour entrer en contact avec elles. Cela pourrait notamment s’avérer utile dans le cas où une personne crée un faux profil, mais avec son numéro de téléphone. Pour rappel, dans le cas où un utilisateur enfreint les conditions d’utilisation de Tinder, inconnu ou non, il est possible de le signaler via l’onglet dédié en bas du profil ou directement depuis la conversation privée.

Télécharger Tinder