Samsung imagine un pansement connecté capable de mesurer votre rythme cardiaque

L’entreprise coréenne vient d’officialiser un prototype d’écran souple, étirable et adhésif, capable de se fixer à la peau pour mesurer son rythme cardiaque.

© Pixabay

Après les montres et les bracelets connectés, Samsung serait-il sur le point de révolutionner le wearable dédié à la santé ? Peut-être, du moins si l’on en croit ce nouveau prototype mis au point par des ingénieurs de la division SAIT (Samsung Advanced Institute of Technology) de l’entreprise. Conçu comme un écran étirable et adhésif, cet accessoire d’un nouveau genre pourrait en effet permettre de mesurer et d’afficher le rythme cardiaque de son utilisateur, en se collant directement sur la peau. “L’équipe de recherche du SAIT a été capable d’intégrer un écran OLED et un capteur photopléthysmogramme (PPG) dans un seul appareil pour mesurer et afficher le rythme cardiaque de l’utilisateur en temps réel” indique ainsi Samsung dans un communiqué.

Une commercialisation déjà envisagée

Si l’idée derrière le projet était avant tout de démontrer la viabilité d’un tel dispositif, il semblerait qu’elle ait dépassé les attentes de l’entreprise. Ainsi, Samsung envisagerait de travailler sur une version commercialisable de son écran OLED étirable, notamment via son intégration à d’autres types de wearables. Il faut dire que le projet s’annonce déjà très prometteur, et qu’il pourrait par exemple diversifier ses compétences, en permettant notamment de mesurer la saturation en oxygène du sang, le taux de transpiration ou la pression sanguine.

Cependant, ce pansement connecté capable d’afficher en temps réel vos données de santé n’est pas encore en passe d’arriver dans le commerce. Avant de pouvoir proposer son prototype à la vente, Samsung devra encore faire de nombreux progrès, à commencer par l’augmentation de la définition de son écran souple, qui culmine pour le moment à 7×17 pixels, soit l’équivalent d’un simple radio-réveil.