YouTube teste un moyen de vous faire rager, même en plein écran

YouTube teste une fonction permettant d’afficher l’espace commentaire même lorsqu’une vidéo est lue en plein écran.

Crédits : Hello I'm Nik / Unsplash

Visionner YouTube depuis son smartphone est devenu un acte si anodin qu’on n’y pense même plus. Il suffit de retourner son smartphone à l’horizontale pour profiter de son contenu en plein écran, sans distraction. Néanmoins, si vous aimez fouiller dans les commentaires tout en regardant une vidéo, cette fonction devient tout de suite moins pratique. Il faut alors réduire la vidéo et scroller pour retrouver la section commentaire.

Si vous aimez vous faire rager en consultant les commentaires tout en visionnant une vidéo, cette fonction pourrait bien vous intéresser. Comme le note Android Police, YouTube testerait actuellement une nouvelle manière d’interagir avec l’espace commentaire, tout en conservant la lecture de votre vidéo en plein écran. Plusieurs utilisateurs ont noté l’apparition d’une sorte de menu coulissant s’affichant sur la droite d’une vidéo visionnée comme telle, et permettant d’avoir accès aux commentaires.

Pour l’heure, YouTube n’a pas évoqué cette fonctionnalité, et il ne pourrait s’agir que d’un test. Néanmoins, cette fonction ferait sens dans la mesure où certains concurrents de la plateforme proposent une fonctionnalité similaire, comme dans le cas du chat de Twitch, par exemple.

Le copycat de TikTok de YouTube reprend une fonction de… TikTok

En parallèle, YouTube continue de peaufiner Shorts, son équivalent de TikTok fraîchement lancé outre-Atlantique. Comme l’explique The Verge, il sera possible d’échantillonner certains sons provenant d’autres vidéos YouTube et de les utiliser dans ses Shorts, à la manière de ce que propose TikTok. Ces échantillons seront affichés sous le Short qui les utilise et renverront les internautes vers la vidéo d’origine.

Cette fonction a été pensée pour permettre aux créateurs de longue durée sur la plateforme « d’en bénéficier en permettant à la communauté de trouver quelque chose d’intéressant dans leur vidéo. » Néanmoins, certains YouTubeurs se montrent réticents et se plaignent déjà que cette fonction permettrait à d’autres de « voler » leur contenu.

Cet outil sera intégré lors du lancement de Shorts au Royaume-Uni, au Canada et dans un certain nombre de pays d’Amérique latine avant de gagner les États-Unis. Pour l’heure, la firme ne précise toujours pas quand YouTube Shorts daignera faire son apparition dans nos contrées.