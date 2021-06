Knockout City dépasse les 5 millions de joueurs

EA remercie tous les joueurs ayant décidé de participer à l’aventure et compte bien faire grandir sa communauté.

© EA

Depuis son arrivée sur le marché, Knockout City connait une popularité croissante. Le jeu multijoueur d’EA vient même de passer la barre des 5 millions de joueurs. Dans un communiqué officiel, EA a remercié toute la communauté de joueurs à travers le monde tout en donnant quelques statistiques intéressantes. Depuis son lancement, « des centaines de milliers d’équipes ont été formées, il y a eu plus d’un demi-milliard de KO, des millions d’heures de jeux ont été regardées et des milliers d’amitiés ont été créées ».

Lors de sa sortie le 21 mai dernier, Knockout City était un jeu payant avec un accès gratuit seulement pour une durée limitée. En seulement quelques jours, le jeu a rassemblé plus de deux millions de joueurs. Suite au succès grandissant du titre, EA a donc décidé de changer son modèle économique en laissant le jeu gratuit pour tous jusqu’au niveau 25. Dans son communiqué, EA réitère le fait qu’il s’agit d’un laps de temps assez pour que les nouveaux joueurs apprennent à passer la balle et prennent du plaisir car Knockout City demande un petit temps d’entraînement pour arriver à maîtriser les mécaniques de jeu. Si l’on pouvait imaginer que l’attention portée au titre diminuerait après sa période d’essai, ce n’est visiblement pas le cas pour le moment.

Knockout City est un jeu multijoueur et cross-platforme inspiré du célèbre jeu de la balle au prisonnier. Il est fun, dynamique et coloré et est disponible sur de nombreux supports : PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Origin, Steam, Epic Games Store, et PlayStation 5 et Xbox Series X/S via la rétro compatibilité. L’édition standard est proposée au prix de 19,99€, tandis que l’édition deluxe est affichée à 29,99€.