Sécurité en ligne : La CNIL publie de nouvelles recommandations à destination des mineurs

Sécurité Par Amandine Jonniaux le 09 juin 2021 à 17h30

De plus en plus présents sur Internet et les réseaux sociaux - parfois bien avant l’âge minimum légal fixé par les plateformes, les mineurs doivent faire l’objet d’une protection accrue de leurs données, estime aujourd’hui la CNIL.

© Unsplash