Nintendo : l’Atelier du Jeu Vidéo expliqué dans une ultime vidéo avant sa sortie

Prévu pour le 11 juin prochain, l’Atelier du jeu vidéo n’aura plus de secrets pour vous une fois que vous aurez regardé cette vidéo de Nintendo.

Il y a près d’un mois, Nintendo annonçait son prochain titre exclusif à la Switch, l’Atelier du Jeu vidéo. Celui-ci est un jeu sans vraiment l’être puisqu’il vous permettra en réalité de créer vos propres environnements vidéoludiques en vous apprenant les bases du développement. Avec son cadre pédagogique et ludique à la fois, l’Atelier du Jeu Vidéo s’adresse à tous ceux, petits et grands, qui voudraient apprendre à réaliser leurs propres jeux totalement personnalisables. Nintendo est déjà revenu plusieurs fois sur son concept, présentant ainsi les Nodons et leurs fonctions dans l’atelier. Cette fois-ci, le studio vient de publier une ultime vidéo explicative à seulement quelques jours de la sortie du titre, attendu pour le 11 juin.

Dans cette vidéo, Nintendo passe en revue la plupart des Nodons : ceux qui contrôlent les joysticks, les boutons ou encore la musique et les effets spéciaux. Pour rappel, avec la multitude de Nodons disponibles, vous pouvez créer toutes sortes de jeux, que ce soient des jeux de plateformes, des jeux de réflexion ou même des jeux de tir. Les possibilités sont infinies et ne sont limitées que par votre imagination. Le jeu possède également une forte notion de partage, et vous pouvez même créer des jeux avec vos amis.

Ne soyez pas intimidés par la richesse des paramètres au début. Les premiers niveaux vous serviront de leçons et avec les aperçus de vos créations, vous vous rendrez vite compte des actions qui découlent de vos décisions. Si l’Atelier du Jeu Vidéo est une version simplifiée et colorée des bases du codage, il n’en reste pas moins un moyen de comprendre le game design. Qui sait, Nintendo espère peut être initier les jeunes joueurs et ainsi former de futurs employés ?