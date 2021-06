Apple TV+ va (enfin) muscler son jeu en 2021

En 2021, Apple va augmenter la cadence et proposer de nombreuses nouvelles productions à ses abonnés.

© Apple TV+

Apple TV+ ne va pas lésiner sur les nouvelles productions. À l’heure où les soirées sont de plus en plus longues et où les spectateurs désertent leur salon pour profiter des nombreux rayons de soleil, la plateforme annonce une flopée de nouvelles productions. Dans une vidéo, publiée sur YouTube, la marque à la pomme fait un état des lieux de ses projets et il y en aura pour tous les goûts. Va-t-elle enfin réussir à s’imposer face aux surpuissants Netflix et Disney+ ?

Invasion débarque en octobre

Apple vient de lever le voile sur sa prochaine grosse production. La plateforme vient de publier le trailer d’Invasion, qui promet d’explorer l’arrivée d’extraterrestres sur la planète bleu. L’intrigue, qui nous emmènera aux quatre coins du globe devrait osciller entre le drame et le thriller d’action. À l’écriture, on retrouvera Simon Kinbger (Deadpool) et David Weil (Hunters). Le duo participe également à la production de cette série en dix épisodes. Au casting, on retrouvera Sam Neill (Jurassic Park), Shamier Anderson (Awake), Golshifteh Farahani (Extraction) et Firas Nassar (Hauda). Shiori Kutsuna (Deadpool 2). Apple nous donne rendez-vous le 22 octobre prochain pour les trois premiers épisodes. Ensuite, on retrouvera un épisode chaque semaine pour 7 semaines supplémentaires.

Des nouvelles images pour Foundation

L’œuvre massive d’Isaac Asimov s’apprête à rejoindre le catalogue d’Apple. La marque à la pomme prépare une adaptation de cet univers sous la direction de David S.Goyer (Constantine). Elle suivra un groupe d’exilés pendant leur incroyable voyage pour sauver l’humanité et reconstruire une civilisation après la chute de l’Empire galactique. Si Apple ne donne pas encore la date de sortie de cette nouvelle série, le géant de Cupertino confirme que cette diffusion interviendra au plus tard à la fin de l’année 2021. Il ne faudra donc pas patienter encore très longtemps. Au casting, on retrouvera Jared Harris (Chernobyl), Lee Pace (Le Hobbit), Laura Birn (The Innocents) et Terrence Mann (Sense 8).

En marge de ces nouvelles productions, Apple va continuer de tabler sur ses recettes gagnantes. Ainsi, on retrouvera Dickinson pour une troisième saison, See pour une seconde salve d’épisodes et également Ted Lasso.

Le 18 juin, Apple nous donne rendez-vous pour Physical une comédie dramatique sur une femme au foyer qui trouve le réconfort dont elle avait besoin en faisant de l’aérobic. Par le réalisateur de Moi, Tonya et Cruella, Physical mettra en scène Rose Byrne dans le rôle principal.