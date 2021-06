Netflix : la saison 2 de Locke & Key sera diffusée en octobre

Pendant sa Geeked Week, Netflix a donné des nouvelles de la série de Carlton Cruse : Locke & Key et nous donne rendez-vous en octobre pour la saison 2.

Les annonces ont été nombreuses hier, lors de la seconde conférence de la Geeked Week de Netflix. La plateforme nous a donné des nouvelles de Sandman, l’adaptation des romans graphiques éponymes de Neil Gaiman. Cette édition, consacrée aux séries et films inspirés de comics, a aussi mis à l’honneur l’univers de Joe Hill. Plus d’un an après sa première saison, la série Locke & Key prépare son grand retour. Netflix a réuni le casting pour enfin lever le voile sur la date de diffusion de cette seconde salve d’épisodes. Toute la famille Locke nous donne rendez-vous en octobre prochain. La plateforme n’a pas manqué l’occasion de partager de nouvelles images qui annoncent l’introduction de nouveaux personnages et le retour de l’antagoniste principal.

Warning: BIG news from the Locke family incoming… Locke & Key Season 2 will premiere this October🗝 pic.twitter.com/cc35pz7HaZ — Locke & Key (@lockekeynetflix) June 8, 2021

Côté intrigue, on devrait retrouver Dodge dans son insatiable quête des mystérieuses clés de pouvoir. Le personnage, désormais dans la peau de Gabe, devrait continuer de manigancer contre la famille Locke pour atteindre son but. L’oncle de la fratrie, Duncan Locke, semble quant à lui découvrir le terrible secret derrière le manoir. Pour rappel, s’il a vu les clés en action lorsqu’il était adolescent, son frère Rendell lui a effacé la mémoire grâce à l’une d’entre elles.

Your first look at Season 2. Officially unlocking this October! #LockeandKey pic.twitter.com/ZctYSUy2IX — Locke & Key (@lockekeynetflix) June 8, 2021

Une troisième saison au programme

Au casting de la série de Carlton Cuse, on retrouvera Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones et Jackson Robert Scott respectivement dans les rôles de Nina, Tyler, Kinsey et Bode Locke. Aaron Ashmore et Petrice Jones incarneront respectivement Duncan Locke et Scot Cavendish. Gabe/ Dodge sera joué par Griffin Gluck. Pour information, une troisième saison est déjà commandée et un crossover est prévu par Netflix. L’aventure est donc loin d’être terminée.