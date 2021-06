Roblox poursuivi en justice par des producteurs de musique

Le jeu utiliserait des chansons d’artistes très célèbres de manière totalement illégale et devrait près de 200 millions de dollars.

La National Music Publishers’ Association (Association Nationale des Producteurs de Musique ou NMPA) a déposé une plainte contre Roblox, l’entreprise à l’origine du jeu éponyme. Selon David Israelite, président de l’association, Roblox aurait gagné « des centaines de millions de dollars en exigeant des utilisateurs qu’ils paient chaque fois qu’ils téléchargent de la musique sur la plateforme – en profitant de l’incompréhension des jeunes à l’égard des droits d’auteur – et ne prend pratiquement aucune mesure pour empêcher les infractions répétées ou alerter les utilisateurs des risques qu’ils prennent ».

La note est salée pour Roblox

À ce titre, l’association demande des dommages et intérêts à hauteur de 200 millions de dollars. Les chansons utilisées par le jeu sont interprétées par des artistes tels qu’Ariana Grande, Imagine Dragons, Ed Sheeran et les Rolling Stones, entre autres. Avec ses plus de 42 millions de joueurs actifs par jour, Roblox a su se créer une communauté de joueurs solide et utiliserait son influence pour éviter de payer les créateurs de musique. L’importance financière du titre a d’ailleurs un chiffre concret sur iOS puisqu’il rapporte pas moins de 3 millions de dollars par jour grâce à sa version sur l’App Store d’Apple.

La plainte a été déposée au nom de plusieurs studios de productions tels que ABKCO Music & Records, Big Machine Records, Concord Music Group avec Pulse Music Group, deadmau5 (Joel Zimmerman), Downtown Music Publishing, Hipgnosis, Kobalt Music Group, MPL Music Publishing, Peermusic, Reservoir Media Management, Spirit Music Group et UMPG. À ce jour, Roblox n’a pas réagi publiquement par rapport à la situation. La NMPA vise d’ailleurs Twitch pour les mêmes raisons et entend bien faire payer les deux entreprises pour ces questions de droits d’auteur.