Foot : la Ligue 1 diffusée sur Amazon et (peut-être) Canal+ dés la saison prochaine !

La saga des droits TV de la ligue 1 et ligue 2 de foot a (enfin) pris fin cet après-midi, voici les diffuseurs pour les trois prochaines saisons (2021 à 2024) qui remplacent Mediapro...

© Pixabay

Edit : alors que nous écrivions cet article, Canal+, pas trop fair-play, a annoncé vouloir se retirer après que les droits de diffusion de la majorité des matchs de Ligue 1 ont été attribués à Amazon.

C’est fait ! Après le fiasco Mediapro sur les Droits TV de la LFP (1,153 milliard d’euros annuels), on connait afin le nom des gagnants de l’appel d’offres de la Ligue. C’est donc Amazon qui va se partager la diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2 avec Canal+, pour un montant annuel de 663 M€ jusqu’en 2024. Cela commence dès la saison prochaine, permettant à Amazon de se poser en nouvel acteur majeur du foot français.

Dans les détails, Canal+ versera 332 M€ chaque saison sur la période 2021-2024 pour diffuser les 2 meilleurs matchs (samedi 21h et dimanche 17h), alors que Amazon déboursera 250 M€ annuels pour 8 matchs de Ligue 1 et 9 M€ pour huit de Ligue 2. De son côté beIN Sports déboursera 30 M€ annuels pour la diffusion de 2 matchs par journée de Ligue 2 (les affiches), sans oublier Free qui versera 42 M€ pour les droits mobiles.

“Cet accord historique fait de Prime Video un partenaire majeur du football professionnel en France, avec 8 matchs disponibles en exclusivité sur Prime Video à chaque journée, et marque le début d’une nouvelle ère pour la Ligue 1 avec des matchs distribués pour la première fois en France sur un service de streaming vidéo. En plus du top 10 des meilleures affiches, Prime Video détient également 66 seconds et troisièmes choix, ainsi que les droits sur les magazines du dimanche retraçant les meilleurs moments du week-end et proposant des analyses d’experts. Amazon prévoit également la diffusion de 8 rencontres de Ligue 2 par journée.”

Si on sait comment ce sera diffusé sur Canal+ et beIN Sports, la question est posée en ce qui concerne Amazon. Est-ce que Amazon va inclure l’ensemble des matchs dans son abonnement Prime Video comme pour Roland Garros ? Est-ce que ce sera de l’achat à l’acte ou une chaine spéciale ? Nous en serons de toute façon rapidement plus, mais nulle doute que la diffusion du sport à la TV de façon linéaire soit à un tournant.

