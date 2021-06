Microsoft est obsédé par le chiffre 11… Windows 11 en approche ?

Microsoft publie une vidéo de 11 minutes nous invitant à un événement diffusé le 24 juin à 11 heures pour présenter Windows… 11 ?

© Ashkan Forouzani / Unsplash

11 minutes de vidéo, pour annoncer un certain Windows… 11 ? Ce 24 juin, Microsoft organise un événement d’ampleur concernant son célèbre système d’exploitation, mais la firme se garde bien de révéler son contenu, laissant la place à toutes les spéculations. D’après certains bruits de couloir, Microsoft en profiterait notamment pour révéler un certain Windows 11, même si l’entreprise avait annoncé que Windows 10 n’aurait pas de successeur.

Le chiffre 11 est partout

À quelques semaines de l’événement, voilà que la firme publie une nouvelle vidéo particulièrement énigmatique sur YouTube, relançant les spéculations concernant Windows 11. Dans cette vidéo, on peut entendre tous les sons emblématiques du lancement de chaque version de Windows, à vitesse réduite.

Jusqu’ici, rien de spécialement étonnant, sauf que la vidéo se termine sur un écran nous invitant à suivre l’événement en direct, le 24 juin à… 11 heures. En plus de cela, la vidéo dure exactement 11 minutes. Et cela, c’est sans compter sur une animation récemment dévoilée par Microsoft dans lequel le logo Windows laissait refléter le chiffre 11.

Il est clair que Microsoft cherche à nous dire quelque chose. Sans sombrer dans l’état second d’un Jim Carrey paranoïaque tout droit sorti du Nombre 23, on peut logiquement envisager que cet événement du 24 juin sera consacré à la présentation de Windows 11. Évidemment, on ignore tout de ses nouveautés et surtout si Windows 10 sera destiné à coexister avec ce nouveau système d’exploitation… si nouveau système d’exploitation il y a.