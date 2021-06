Summer Game Fest : les annonces qu’il ne fallait pas rater

Vous trouverez ici un récapitulatif des principales annonces faites dans le cadre de la cérémonie d’ouverture du Summer Game Fest.

© Summer Game Fest

Le Summer Game Fest est un festival consacré aux nouveautés vidéoludiques. À l’origine, celui-ci avait été organisé par Geoff Keighley en 2020 suite à l’annulation de l’E3. Alors que ce dernier événement revient sur le devant de la scène en 2021, le Summer Game Fest a tout de même été reconduit pour une deuxième édition. Au programme, une trentaine de jeux différents ont été présentés pendant les deux heures que durait l’événement. Des invités ont également fait leur apparition, comme Hideo Kojima qui a annoncé une grande nouvelle pour son titre Death Stranding. On vous détaille tout cela dans les lignes qui suivent.

Tiny Tina’s Wonderlands

Le Summer Game Fest a débuté avec une avant-première mondiale. Gearbox Software et 2K Games ont annoncé leur prochain jeu Tiny Tina’s Wonderlands. Prévu pour 2022, c’est un spin-off des jeux Borderlands, dans un univers qui emprunte beaucoup à la fantasy. Le titre sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

Death Stranding Director’s Cut

Hideo Kojima, dans une discussion avec Geoff Keighley, a dévoilé l’arrivée de Death Stranding sur PS5 « prochainement ». Il s’agit d’une version Director’s Cut qui s’est dévoilée dans une bande-annonce aux allures de Metal Gear Solid, autre création d’Hideo Kojima. On devrait en savoir plus dans les semaines à venir.

Jurassic World Evolution 2

Dans une autre avant-première mondiale, Frontier Developments a dévoilé la bande-annonce inédite du prochain Jurassic World Evolution 2. Il est attendu pour plus tard dans l’année sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.

Lost Ark

Lost Ark est un RPG très attendu développé par les Amazon Games Studios. Il s’agit d’un jeu de type hack n’ slash qui sortira sur PC à l’automne 2021.

Call of Duty

Des détails ont été partagés sur la prochaine saison de Call of Duty Black Ops Cold War et Warzone. La saison 4 débutera le 17 juin prochain. Dans un trailer explosif, un nouvel agent se dévoile, ainsi qu’un événement affectant la map de Verdansk. On sait également que plusieurs maps multijoueur vont débarquer, notamment Hijacked et Collateral. Enfin, un nouveau mode zombie sera introduit.

Among Us

Innersloth a dévoilé plusieurs nouveautés à venir dans Among Us. Pour commencer, un nouveau mode de jeu va faire son apparition : le cache-cache. Il y aura également deux nouveaux rôles ainsi que de nouveaux éléments cosmétiques. Innersloth a également dévoilé travailler sur la cinquième map. Il faudra sûrement attendre encore quelques mois pour pouvoir y jouer. Enfin, le nombre de joueurs par partie va bientôt passer de 10 à 15 maximum.

Two Point Campus

Les créateurs de Two Point Hospital reviennent en 2022 avec un tout nouveau jeu intitulé Two Point Campus. Le jeu de gestion universitaire sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC et Nintendo Switch.

The Anacrusis

Exclusivité sur les supports Microsoft, The Anacrusis s’est dévoilé dans une bande-annonce inédite. Il s’agit d’un jeu FPS spatiale et extraterrestre avec une forte dimension rétro. Il sera disponible à l’automne 2021 sur PC, Xbox One et Xbox Series X/S.

Planet of Lana

Autre jeu prévu sur Xbox et PC, Planet of Lana a également eu droit à un nouveau trailer. Il s’agit d’un jeu narratif et poétique dont le point fort est son aspect visuel. En effet, le jeu se targue d’avoir des graphismes « fait-main » et qui sont d’une beauté réconfortante. Il sera disponible en 2022 sur Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

Deviation Games devient partenaire officiel de PlayStation

Deviation Games est un tout nouveau studio fondé par des anciens employés de Treyarch, qui collabore notamment sur les titres Call of Duty Black Ops. Le studio est actuellement en train de développer plus d’une vingtaine de jeux pour PlayStation et a même annoncé son partenariat officiel avec les PlayStation Studios.

Back 4 Blood

Il y a quelques jours, Warner Bros. Games affirmait qu’il n’y aurait pas d’autres présentations de jeux que celle de Back 4 Blood lors de l’E3. On en a eu un aperçu avec la conférence d’hier soir, qui a annoncé une bêta ouverte pour le titre disponible le 5 août prochain. Le jeu est quant à lui toujours attendu pour le 12 octobre.

Tunic

Annoncé en 2017, Tunic a su se faire désirer par les joueurs. Ce jeu d’action et d’exploration est prévu sur Xbox One, Xbox Series X/S et PC à une date inconnue. Une démo arrive d’ailleurs dès la semaine prochaine sur les consoles.

Elden Ring

Enfin, Elden Ring s’est dévoilé dans un nouveau trailer de gameplay, qui annonce également sa date de sortie officielle. Il débarquera sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC dès le 21 janvier 2022.

