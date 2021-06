Samsung : le Galaxy S21 est à 1 euro chez SFR, voici l’astuce pour en profiter 🔥

Vous rêvez d'un Samsung Galaxy S21 mais le budget ne vous le permet pas ? On vous a détaillé une astuce qui permet d'obtenir un tel smartphone à seulement 1 euro.

Le Samsung Galaxy S21 fait partie de la dernière gĂ©nĂ©ration de smartphones premium du corĂ©en. Il s’agit d’un modèle haut de gamme qui se veut aussi puissant que design. Son prix de base est de 859 euros pour le modèle standard avec 128 Go de stockage. ForcĂ©ment, cela en refroidit plus d’un, mĂŞme si le rapport qualitĂ© prix reste excellent.

Mais si vous cherchez Ă rĂ©duire le prix encore plus, vous pouvez vous offrir le rĂ©cent Samsung Galaxy S21 dès 1 euro (+8 euros par mois sur 24 mois). Pour ce faire, il faut choisir le bon forfait mobile mis en avant sur le site de SFR et l’associer au smartphone. Tout est transparent, vous pouvez vraiment faire une belle affaire sur ce produit.

Attention, il ne reste plus qu’un seul coloris disponible :

MĂ©thode pour l’avoir Ă 1 euro seulement

Si vous craquez pour l’offre mise en avant par SFR, vous pourrez profiter du Samsung Galaxy S21 Ă partir d’un euro. Pour ce faire, il faut sĂ©lectionner le forfait qui accompagne ce smartphone : il s’agit de la formule avec 120 Go de data — compatible avec les rĂ©seaux 4G et 5G. Au final, en prenant tout un compte, c’est un bon produit et un bon rapport qualitĂ© prix.

Ci-dessous, on vous explique la procédure pour obtenir le Samsung Galaxy S21 à ce prix-là .

Le Galaxy S21 Ă 1 euro (+8€/mois pendant 24 mois) : Rendez-vous sur la page SFR dĂ©diĂ©e Ă l’offre

Choisissez le modèle (coloris et format) de votre choix

Souscrivez au forfait 120 Go (24 mois)

SĂ©lectionner le mode de paiement du smartphone

Profitez du remboursement de 50 euros après achat

Payez 8€ par mois pendant 24 mois

Le Galaxy S21, une pépite signée Samsung

Samsung s’illustre sur le marchĂ© des smartphones depuis des annĂ©es maintenant, au point qu’il se positionne comme le numĂ©ro 1 du marchĂ© mondial. Il dispose d’une place de choix sur le secteur des milieux de gamme, mais sa prĂ©sence est surtout impressionnante sur le crĂ©neau premium. La nouvelle gamme des Galaxy S21 illustre très bien la capacitĂ© de la marque Ă dĂ©voiler des tĂ©lĂ©phones haut de gamme aux performances jalousĂ©es par la concurrence.

Sans trop entrer dans les dĂ©tails, il convient d’Ă©voquer quelques caractĂ©ristiques techniques du Samsung Galaxy S21. Ce modèle est dotĂ© d’un bel Ă©cran AMOLED de 6,2 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il a droit Ă un design Ă©purĂ©, aux finitions dĂ©taillĂ©es et douces, ce qui rappelle le fait qu’il s’agisse d’un smartphone premium. Le capteur d’empreinte digitale a Ă©tĂ© installĂ© directement sous l’Ă©cran pour un rendu plus sobre, au mĂŞme titre que la camĂ©ra selfie installĂ©e dans un poinçon.

Ce Samsung Galaxy S21 a droit à un triple module photo basé sur un capteur principal de 12 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 64 Mpx. Tous les modes ont été améliorés, les rendus seront donc à la hauteur même quand il fait sombre par exemple. Nous avons fait un test du Galaxy S21 et nous avons été conquis par la qualité photo.

En termes de puissance, on note la prĂ©sence de l’excellente puce Exynos 2100 (gravĂ© en 5 nm), elle assure le bon fonctionnement du smartphone tout en Ă©vitant chaque risque de latence Ă l’utilisation des applications. Elle offre aussi un excellent traitement des images et une meilleure gestion de l’autonomie. D’ailleurs, le Samsung Galaxy S21 a droit Ă une belle batterie de 4 000 mAh avec la charge rapide 25 W, de quoi ĂŞtre tranquille. En somme, ce modèle a droit Ă toutes les caractĂ©ristiques qui font de lui un appareil premium sur le marchĂ© des smartphones.

Les avantages du forfait SFR

Après avoir Ă©voquĂ© le Samsung Galaxy S21 dans le dĂ©tail, il faut mentionner le forfait mobile que vous devez prendre chez SFR pour avoir droit Ă cette offre sur le smartphone. Il s’agit d’une offre très complète qui vous Ă©vitera certainement de manquer de donnĂ©es mobiles chaque mois, quelques avantages en plus sont Ă©galement de la partie. Voici le dĂ©tail de cette formule :

Appels, SMS et MMS illimités en France et dans les DOM

120 Go d’Internet par mois en France

Compatibilité avec la 4G et la 5G

Un bonus smartphone (détail sur le site de SFR)

Le forfait mobile 120 Go 5G de SFR revient Ă 30 euros par mois pendant un an puis 50 euros par mois. La durĂ©e de l’engagement auprès de l’opĂ©rateur est de 24 mois, c’est la pĂ©riode nĂ©cessaire pour profiter de cette excellente offre sur Samsung Galaxy S21. C’est parfait pour bĂ©nĂ©ficier d’un nouveau smartphone Ă prix mini tout en rĂ©duisant son coĂ»t sur le moyen terme, cela reprĂ©sente d’excellentes Ă©conomies.

Pour en savoir plus sur l’offre de SFR, c’est ici :

En allant sur le site de SFR, vous allez constater que le nombre d’unitĂ©s disponibles du Samsung Galaxy S21 est très limitĂ©. L’offre a Ă©tĂ© prise d’assaut, il ne reste plus que le coloris gris disponible. Il faudra donc ĂŞtre rapide pour ne pas manquer cette opportunitĂ©. Si vous vouliez le modèle violet ou corail, il faudra trouver une autre solution.