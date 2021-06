Si vous êtes chez Orange, ne cliquez surtout pas sur ce SMS…

Un SMS d’Orange vous offrant une indemnisation circule actuellement chez les clients de l’opérateur… mais c’est une vaste arnaque particulièrement bien ficelée.

© John Tuesday / Unsplash

Clients Orange, prenez garde. Une importante campagne malveillante visant à dérober l’accès à votre compte bancaire est actuellement en cours. Celle-ci repose sur un SMS. Le texto en question a d’abord été repéré par Julien Cholin, un journaliste de France Télévisions, et s’adresse spécifiquement aux abonnés de l’opérateur.

Étonnante arnaque reçue par SMS: une indemnisation d’@orange pour «les pannes survenues pendant le confinement» renvoie vers compteorange point com, un site très bien fait, des coordonnées à entrer puis une CB et son crypto. Bluffant car le sms provient d’un canal de l’opérateur. pic.twitter.com/gNkH1hqkvx — Julien Cholin (@jcholin) June 4, 2021

Le SMS en question vous propose d’obtenir une indemnisation de 79,99€ (le montant peut varier) « suite aux pannes survenues pendant le confinement. » Le message vous dirige ensuite vers un lien vous ramenant vers un faux site Orange répliquant l’espace client. Une fois connecté, le faux site — plutôt bien réalisé — vous invite à entrer vos coordonnées bancaires afin de « procéder au remboursement ». Bien évidemment, cette compensation n’existe pas.

Vos identifiants dérobés

Vous avez compris la supercherie. Le but est de vous pousser à entrer vos identifiants bancaires afin de s’offrir une voie royale vers votre compte. Pire encore, puisqu’en copiant votre espace client, les hackers ont alors accès à vos identifiants Orange, et peuvent potentiellement vous pourrir la vie avec des techniques comme le SIM Swap, ou tout simplement faire sauter toutes les sécurités de vos comptes reposant sur l’authentification à deux facteurs.

La menace est d’autant plus inquiétante que ce SMS provient bien d’un canal de l’opérateur, explique Julien Cholin. Le message serait actuellement diffusé en masse auprès des abonnés d’Orange, mais il convient également de rester vigilant sur ce type d’arnaque visant d’autres opérateurs. Si vous recevez ce SMS, ne cliquez pas sur ce fameux lien et signalez-le si possible auprès du 33700, le numéro national de lutte contre le spam.

