Microsoft annonce une application Xbox TV et un stick xCloud

En plus d'une mise à jour du Xbox Game Pass Ultimate, Microsoft prévoit de commercialiser un boîtier permettant d'utiliser le xCloud.

© Microsoft

Dans le cadre d’un partenariat avec des fabricants de téléviseurs, Microsoft a annoncé l’arrivée prochaine de son service Xbox Game Pass sur plusieurs téléviseurs grâce à la technologie de streaming xCloud. Celle-ci aura sa propre application, nommée Xbox TV, ainsi que son propre stick HDMI. Liz Hamren, responsable de l’expérience et des plateformes gaming chez Microsoft, a déclaré que « nous collaborons avec les fabricants de téléviseurs du monde entier pour intégrer l’expérience Game Pass directement dans les téléviseurs connectés à l’Internet ».

Phil Spencer, dirigeant des Xbox Game Studios et de la branche Xbox chez Microsoft, avait précédemment évoqué la fabrication d’un stick de streaming aussi tôt que l’année dernière. Liz Hamren confirme maintenant cette information en précisant que « nous développons également des dispositifs de streaming autonomes que vous pouvez brancher sur un téléviseur ou un écran. Ainsi, si vous disposez d’une bonne connexion Internet, vous pouvez diffuser votre expérience Xbox en streaming ». On ne sait pas à quoi ressemblera cet appareil, ni même quel sera son prix. On peut s’imaginer que Microsoft reviendra dans quelques temps avec d’autres informations à nous mettre sous la dent.

La date de disponibilité des deux fonctionnalités n’a pas été annoncée pour le moment mais elle devraient arriver dans le courant de l’année 2021. Pour rappel, Microsoft prévoit de discuter des jeux à venir sur le Xbox Game Pass durant sa conférence à l’E3. Celle-ci a lieu le dimanche 13 juin à 19h. Elle centrera ses annonces autour des jeux des Xbox Game Studios ainsi que des jeux Bethesda à venir. On peut notamment attendre des nouvelles des jeux Deathloop, ou encore Starfield.