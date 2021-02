[Test] Samsung Galaxy S21 et S21+ : sans fausse note

Quelques semaines après leur sortie, les Samsung Galaxy S21 et S21+ ont déjà tout pour réussir.

Présentée le 14 février dernier, la gamme Samsung Galaxy S21 succède aux S20, et se place en concurrence directe à l’iPhone 12 d’Apple. En marge de notre test du S21 Ultra, qui s’impose comme une solution presque parfaite au quotidien, la rédaction a également eu l’occasion de tester le Samsung Galaxy S21, et sa version améliorée, le S21+. Pas de grandes différences notables vous le verrez, mais une expérience très haut de gamme pour les deux itérations de la gamme, qui est la première à se délester de son bloc chargeur pour proposer des boîtes plus fines.

Fiche technique des Galaxy S21 & Galaxy S21+

Galaxy S21 Galaxy S21+ Écran - Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces

- Ecran plat au format 20:9

- Définition Full HD+

- Densité

- HDR10+

- 120Hz

- 240Hz Touch Sensor

- Gorilla Glass 6

- Poinçon au centre

- Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces

- Ecran plat au format 20:9

- Définition Full HD+

- Densité

- HDR10+

- 120Hz

- 240Hz Touch Sensor

- Gorilla Glass 6

- Poinçon au centre

Design - Contour en aluminium

- Dos en plastique

- IP68 - Contour en aluminium

- Dos en verre

- IP68 SoC et GPU - Exynos 2100

- Gravure en 5nm - Exynos 2100

- Gravure en 5nm Mémoire - 8Go de RAM

- 128Go ou 256 Go de stockage

- Pas port Micro-SD - 8Go de RAM

- 128Go ou 256 Go de stockage

- Pas port Micro-SD Coloris - Phantom Black

- Phantom Silver

- Phantom Purple

- Phantom Pink - Phantom Black

- Phantom Silver

- Phantom Purple Appareil photo - Capteur principal de 12 MP

- Ouverture f/1.8 et Stabilisation Optique

- Autofocus Dual Pixel

- Capteur téléphoto 3x de 64 MP

- Ouverture F/2.0 et Stabilisation Optique

- Capteur ultra grand-angle de 12 MP

- FoV 123° et Ouverture F/2.2



- Photo HDR automatique

- Night Mode

- Hybrid Optic Zoom 3x

- Space Zoom 30x (numérique)



- Capture vidéo 8K à 24fps

- Photo 8K Snap de 33MP

- Capture vidéo UltraHD à 60fps

- Ralentis jusqu'à 960fps en 1080p

- Stabilisation vidéo optique jusqu'en 4K

- Stabilisation vidéo numérique en 8K

- Mode Vidéo Action-Cam super stabilisé 1080p

- Night Hyperlapse



- Mode Single Shot 2

Photo (AI Best Moment, Ultra Wide Shot, Live Focus, AI Filter, Smart Crop)

Vidéo (Forward et Backward Vidéos, Vidéo Originale)



- Capteur frontal de 10 MP

- Ouverture f/2.2

- Smart Autofocus

- Reconnaissance des visages 2D

- HDR automatique

- Capture vidéo frontal en UltraHD à 60fps - Capteur principal de 12 MP

- Ouverture f/1.8 et Stabilisation Optique

- Autofocus Dual Pixel

- Capteur téléphoto 3x de 64 MP

- Ouverture F/2.0 et Stabilisation Optique

- Capteur ultra grand-angle de 12 MP

- FoV 123° et Ouverture F/2.2



- Photo HDR automatique

- Night Mode

- Hybrid Optic Zoom 3x

- Space Zoom 30x (numérique)



- Capture vidéo 8K à 24fps

- Photo 8K Snap de 33MP

- Capture vidéo UltraHD à 60fps

- Ralentis jusqu'à 960fps en 1080p

- Stabilisation vidéo optique jusqu'en 4K

- Stabilisation vidéo numérique en 8K

- Mode Vidéo Action-Cam super stabilisé 1080p

- Night Hyperlapse



- Mode Single Shot 2

Photo (AI Best Moment, Ultra Wide Shot, Live Focus, AI Filter, Smart Crop)

Vidéo (Forward et Backward Vidéos, Vidéo Originale)



- Capteur frontal de 10 MP

- Ouverture f/2.2

- Smart Autofocus

- Reconnaissance des visages 2D

- HDR automatique

- Capture vidéo frontal en UltraHD à 60fps

Audio - Haut-parleur stéréo AKG

- Dolby Atmos

- pas de prise jack 3,5mm - Haut-parleur stéréo AKG

- Dolby Atmos

- pas de prise jack 3,5mm Batterie - 4000 mAh

- Fast Charging 25W

- Port USB-C

- Fast Wireless Charging 2.0

- Wireless Powershare - 4800 mAh

- Super Fast Charging 25W

- Port USB-C

- Fast Wireless Charging 2.0

- Wireless Powershare Connectivité - Lecteur d'empreintes ultrasonique sous l'écran de 2ème Génération

- Bluetooth 5.0

- WiFi 6

- 2x nano-SIM

- 5G sub-6



- Lecteur d'empreintes ultrasonique sous l'écran de 2ème Génération

- Bluetooth 5.0

- WiFi 6

- 2x nano-SIM

- 5G sub-6 Logiciel - Android 11

- One UI 3.1

- Samsung DeX - Android 11

- One UI 3.1

- Samsung DeX Taille et Poids - 151,7 x 71,2 x 7,9 mm

- 172g - 161,5 x 75,6 x 7,8 mm

- 202g Prix - S21 128 Go : 859 €

- S21 256 Go : 909 €



- S21+ 128 Go : 1059 €

- S21+ 256 Go : 1109 € Date de disponibilité - 29 janvier 2021 (précommande à partir du 14/01) - 29 janvier 2021 (précommande à partir du 14/01)

Design et ergonomie

Une fois n’est pas coutume, cette année, la gamme Galaxy S21 s’offre une identité bien à elle, avec un imposant bloc photo, qui a la particularité de s’intégrer aux bordures des smartphones. Une prise de risque qui ne plaira pas à tout le monde en termes de design, mais qui a le mérite d’être originale, et qui permet aux S21 de se démarquer immédiatement du reste des modèles actuellement présents sur le marché, et notamment de son grand rival l’iPhone 12. Concernant le S21+, on retrouve un dos en verre dépoli comme sur le S21 Ultra, en coloris noir, argent et violet. Une légère montée en gamme par rapport au S21 premier du nom, qui se contente d’un dos en plastique mat, un peu moins prestigieux. Autre différence notable, le S21+ bénéficie d’un écran de 6,7 pouces, contre seulement 6,2 pouces pour le S21 classique. De quoi convenir aux amateurs d’écrans XXL, même si on ne dépasse toujours pas l’itération Ultra de la gamme, avec ses 6,8 pouces de diagonale.

Du côté du S21, on ne bénéficie non pas de verre à l’arrière, mais de plastique. Néanmoins, il s’agit d’un plastique de très bonne qualité et la différence sensitive entre le S21 et le S21+ est finalement assez peu perceptible. Ce ne sera donc pas un argument en défaveur du Galaxy S21, qui aura pour lui sa taille plus compacte, bien plus pratique dans le cadre d’une utilisation à une main. Quant au Galaxy S21+, après plusieurs jours de test, sa prise en main s’avère particulièrement agréable. Hormis la tendance de la coque à accrocher les traces de doigts, la sensation du verre dépoli est une valeur sûre, et le smartphone se montre étonnamment équilibré malgré ses 202 grammes à la pesée. Côté sécurité, le S21 et le S21+ s’équipent du nouveau capteur d’empreinte ultrasonique de Qualcomm. Présenté comme deux fois plus réactif et 70% plus grand son prédécesseur, il faut bien admettre que l’outil n’a pas failli pendant toute la durée du test, se montrant bien plus rapide et plus fiable que sur la gamme précédente. Enfin, concernant ses connectiques, le S21 et le S21+ reprennent la recette du S20, avec une tranche gauche vierge, et une droite équipée du bouton de mise sous tension et du volume. Le tiroir SIM a en revanche migré vers le bas des smartphones, juste à côté de la prise USB-C.

On ne se risquera pas à dire que le S21 est le plus beau terminal jamais imaginé par Samsung. En revanche, le géant coréen réussit ici le pari d’imaginer un objet au design affirmé, reconnaissable du premier coup d’œil. Une prise de risque qu’on ne peut que saluer.

Écran et audio

Ce n’est pas un secret, Samsung est passé maître en matière d’écran. le constructeur continue sur sa lancée avec le S21, qui propose une dalle Super AMOLED de 6,2 pouces, et le S21+ et sa large dalle super AMOLED de 6,7 pouces en résolution 2400*1080 px. Un vrai bonheur au quotidien, qui permet à la fois un affichage intense, même en plein soleil, mais aussi une colorimétrie maîtrisée. Cerise sur le gâteau, le smartphone embarque avec lui un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Concrètement, en plus d’assurer une fluidité parfaite sur vos parties de FPS mobiles et sur votre feed Tiktok, les S21 et S21+ pourront aussi s’adapter et revoir leur rafraîchissement à la baisse en fonction des situations. Un bon moyen d’économiser un peu de batterie au cours de la journée, tout en profitant de l’une des meilleures dalles du marché.

Côté son, le rendu est sans surprise un peu moins éclatant. Samsung propose sur l’ensemble de sa gamme S21 des haut-parleurs stéréo avec la prise en charge de Dolby Atmos. De quoi écouter de la musique à volume modéré, ou regarder un film dans votre lit. Pour le reste, on vous conseille plutôt d’investir dans une enceinte digne de ce nom. Comme sur la majorité des smartphones sortis après 2019, on ne retrouve aucune prise jack 3.5, Samsung préférant miser sur ses écouteurs Bluetooth. Pour les utilisateurs français, les smartphones se plient à la législation, et embarquent toujours une paire d’écouteurs filaires AKG USB-C. Rien d’exceptionnel, mais toujours utile en cas de besoin.

Performance, autonomie et logiciel

Sous le capot, les Samsung Galaxy S21 et S21+ bénéficient d’une fiche technique particulièrement alléchante. En plus de leur écran de très haut vol, les terminaux disposent d’un processeur Exynos 2100 conçu par Samsung, et de 8 Go de RAM. Évidemment, on aurait préféré retrouver un Snapdragon 888, toujours réservé au marché américain, mais au quotidien, le SoC n’a rien à envier à la concurrence. On a d’ailleurs pu lancer plusieurs jeux sortis récemment et réputés très énergivores, à l’image de Genshin Impact ou de Call of Duty Mobile, et il faut bien admettre que le résultat est parfait : fluide, sans surchauffe et très bien optimisé. Les résultats des benchmarks aussi parlent d’eux-mêmes sur les S21 et S21+, c’est un sans-faute.

Livrés avec deux possibilités de stockage – 128 et 256 Go, les deux modèles proposent une fiche technique similaire, de leurs composants jusqu’à leur OS Android 11, surcouché avec Samsung One UI 3.1. Même si la gamme S21 ne signe là qu’une petite évolution par rapport aux S20, elle n’en perd pas moins son statut premium. Évidemment, les deux modèles sont compatibles 5G. Si Samsung avait fait le choix de ne pas équiper l’ensemble de la gamme S20 avec la nouvelle norme mobile sortie l’année dernière, le tir est désormais corrigé.

Concernant son autonomie, le Samsung Galaxy S21 embarque une batterie de 4000 mAh, tandis que le S21+ s’octroie une légère augmentation, avec 4800 mAh. Pour les deux itérations de la gamme, l’autonomie est plus que correcte, et permet une utilisation toute la journée, même intensive. Dans un cas comme dans l’autre, on apprécie la présence de la charge rapide filaire en 25W (qui nécessite un bloc chargeur non inclus dans la boîte), la compatibilité avec la charge sans-fil rapide, et le Powershare.

Photo et Vidéo

Malgré un bel effort pour fondre son bloc photo au niveau de ses bordures, Samsung conserve un appendice volumineux, qui pourrait gêner les utilisateurs déjà incommodés par la taille du bloc des S20. En revanche, si le S21 Ultra bénéficie d’un bloc photo similaire au Note 20 Ultra, les S21 et S21+ embarquent de leur côté la même artillerie. On retrouve ainsi à l’avant, un capteur frontal unique de 10 Mpx en f/2.2, logé dans un unique poinçon central. À l’arrière, les terminaux embarquent un capteur principal de 12 Mpx (f/1.8), un objectif téléphoto 3x de 64 Mpx, et un ultra grand-angle de 12 Mpx.

À l’utilisation, le rendu est très réussi. Les habitués de Samsung reconnaîtront un contraste un peu plus poussé que nécessaire, mais qui permet d’accentuer les détails, notamment en mode nuit. La marque poursuit sur sa lancée, en améliorant également son IA sur les reconnaissances de scènes, et en simplifiant son interface générale. Le mode Single Take revient également dans une version revue et corrigée des plus agréables.

Concernant la prise de vue vidéo, les terminaux permettent une capture 8K en 24 fps. Une possibilité prometteuse, mais qui nécessite des conditions optimales pour être à la hauteur de nos attentes. En 4K et 60 fps en revanche, le rendu est plus facile d’accès. Plutôt pratique, on retrouve aussi la possibilité de filmer au ralenti jusqu’à 960 fps en 1080p. Il est aussi possible de mettre en pause la vidéo directement pendant la prise de vue, une fonctionnalité que Samsung est pour le moment le seul constructeur à proposer.

Prix et disponibilité

Disponible à l’achat depuis le 29 janvier 2021, la gamme Samsung Galaxy S21 est accessible depuis la plupart des sites marchands, et sur le site officiel du constructeur. Pour le S21 classique, les prix débutent à 859€ en 128 Go, et 909€ en 256 Go. Comptez 1059€ pour le modèle 128 Go, et 1109€ pour la version 256 Go. Oui, c’est un investissement, mais il est tout de même à noter que le S21+ s’affiche à un prix inférieur à celui du S20+, sorti l’année dernière.

Samsung Galaxy S21 5G - Phantom White - 128GB - Smartphone Android débloqué - Version Française - Ecouteurs AKG inclus 859.00 € Vérifier le prix Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Samsung Galaxy S21+ 5G - Phantom Silver - 128GB - Smartphone Android débloqué - Version Française - Ecouteurs AKG inclus 1059.00 € Vérifier le prix Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites