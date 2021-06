E3 2021 : les annonces de Square Enix qu’il ne fallait pas rater

Square Enix a passé en revue tous ses jeux prévus sur mobiles, consoles et PC et a dévoilé des informations inédites sur ceux-ci.

Deuxième conférence de cette deuxième journée d’E3, la présentation de Square Enix a été l’occasion de prendre des nouvelles des titres Final Fantasy, Marvel’s Avengers ou encore le prochain Life Is Strange True Colors. Tout d’abord, le studio a commencé par présenter le prochain jeu du studio Eidos Montréal, qui était très attendu par la communauté. Il s’agit d’un jeu Gardiens de la Galaxie en collaboration avec Marvel. Nous avons eu droit à une longue vidéo de présentation, suivie d’une séquence de gameplay présentant une démo jouable du titre.

Il s’annonce d’ores et déjà rempli d’humour et d’action, tout ce qui fait l’essence des Gardiens de la Galaxie. Il s’agit d’un jeu d’aventure jouable en solo, avec un fort angle narratif dans lequel les décisions que vous prendrez seront réellement impactantes pour la suite de votre aventure. Il sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC le 26 octobre prochain. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes.

Ensuite, Square Enix a parlé de son titre Babylon’s Fall en dévoilant une bande annonce inédite. Malheureusement, peu d’informations ont été communiquées et aucune date de sortie n’a été révélée pour le moment. Babylon’s Fall sortira sur PS4, PS5 et Steam.

Côté remasters, les six premiers opus de la franchise Final Fantasy vont être retravaillés pour une sortie prévue sur Steam et sur mobiles d’ici une date encore inconnue. Cela sera aussi le cas de Legend of Mana, dont la version remasterisée sortira le 24 juin prochain sur Nintendo Switch, PS4 et PC.

Le studio a également donné des nouvelles de son titre Marvel’s Avengers. La mise à jour du Cube Cosmique a été présentée, ainsi que l’extension War for Wakanda, qui prend place dans l’univers de Black Panther. L’événement spécial introduit notamment le tout nouveau mode Patrouille, ainsi qu’un système de combats de boss rejouables aléatoirement. La nouvelle extension dévoile quant à elle une lutte pour le contrôle et l’utilisation du vibranium. L’extension sera accessible gratuitement à partir du mois d’août.

Gardant le meilleur pour la fin, Square Enix a dévoilé une vidéo explicative des pouvoir d’Alex Chen, héroïne principale du prochain Life Is Strange True Colors. Alex a la capacité de pouvoir capter les émotions dominantes des personnes qui l’entourent et c’est grâce à ce pouvoir qu’elle pourra en apprendre plus sur la mort de son frère. Le titre sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC le 10 septembre prochain.

Puis, le studio a annoncé un tout nouveau titre de la franchise Final Fantasy, intitulé Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Il s’agit d’une nouvelle approche présentant Jack et ses compagnons, dont le but ultime est de vaincre le terrible Chaos. Une démo jouable est disponible sur PS5 jusqu’au 24 juin prochain.

Enfin, Square Enix a annoncé quelques jeux mobiles à venir dont vous pouvez voir la liste abordée ci-dessous :