La Chine accentue sa pression sur le Bitcoin

Il est difficile d'y voir clair dans l'avenir du Bitcoin. La cryptomonnaie, et l'ensemble du secteur, ont été secoués récemment par la décision de Tesla d'arrêter de prendre des commandes en bitcoins, Elon Musk reprochant le coût environnemental de l'actif. La Chine aussi durci ses restrictions.

© MichaelWuensch via Pixabay

Les bonnes nouvelles comme les mauvaises s’enchaînent autour du Bitoin. Elon Musk fait toujours la pluie et le beau temps, surtout la pluie ces derniers temps, en déplorant l’empreinte environnementale que représente le minage de la cryptomonnaie. D’un autre côté, l’actif numérique va gagner un statut de monnaie légale au Salvador.

Suspension des activités de minage

Mais les investisseurs et les spéculateurs regardent surtout ce qui se passe en Chine. Le pays a émis de nombreux signaux qui indiquent une certaine hostilité envers le Bitcoin. Il y a la question environnementale d’une part, mais la nature même de la cryptomonnaie déplaît à Pékin : le Bitcoin échappe en effet à toute régulation. Or, le gouvernement chinois cherche depuis un moment à resserrer son emprise sur l’économie du pays.

La Chine emploie deux leviers redoutables. Le premier est d’interdire l’accès à des plateformes d’échange. La seconde est encore plus importante : les autorités exigent la suspension des activités de minage dans certaines provinces. On n’est pas encore à parler d’interdiction pure et simple, mais c’est tout comme. Ainsi, le minage a été arrêté dans la région du Xinjiang, et suspendu dans celle du Qinghai, après que la Mongolie-Intérieure a mis en place de nouvelles règles pour restreindre cette activité.

Dans le Qinghai, le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’Information a demandé la suspension pour inspecter les installations de minage. Des inspections dont on ignore l’issue, mais il pourrait tout simplement s’agir d’interdire le minage. Pour le moment, ces décisions n’ont pas eu d’effet à la baisse sur le cours du Bitcoin, qui est sur une pente légèrement haussière actuellement.