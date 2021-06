Realme dégaine l’artillerie lourde : flagship killer, PC, tablette et… aspirateur robot

Realme compte bien s’imposer dans nos contrées, et dévoile pour cela de nombreux produits à prix cassés.

© JDG

Plus personne n’arrête Realme. Après avoir enchaîné les sorties depuis la fin de l’année dernière, la marque continue de bouleverser la sphère tech. À l’occasion de sa conférence de presse estivale, Realme vient en effet de lever le voile sur une nouvelle gamme franchement intéressante parmi laquelle on retrouve un flagship killer, le Realme GT, une smartwatch, mais aussi un PC portable, une tablette et même un aspirateur robot.

Cette année, le flagship killer se trouve chez Realme

La première grande annonce de la marque, c’est le Realme GT, que nous avons eu la chance de tester ces dernières semaines. À partir de seulement 449€ (et même à partir de 369€ du 21 au 25 juin sur Aliexpress), ce smartphone dispose d’un Snapdragon 888, un processeur que l’on retrouve habituellement sur des smartphones vendus largement plus cher, ainsi qu’une dalle OLED 120 Hz et la recharge UltraDart à 65W. Bref, un véritable flagship killer comme on n’en fait plus.

Pour l’accompagner, la marque présente également la Realme Watch 2. Celle-ci est dotée d’un grand écran de 1,75 pouce 58% plus lumineux que celui de la génération précédente, une batterie de 390 mAh offrant près de 14 jours d’autonomie, un GPS, un moniteur SpO2, un capteur de fréquence cardiaque et près de 90 modes sportifs intégrés.

Un PC portable et une tablette très inspirés

Outre son smartphone, la filiale de BBK Electronics en a profité pour dévoiler le Realme Book et le Realme Pad, deux produits qui ressemblent beaucoup aux best-sellers d’un certain concurrent californien. Malgré les quelques images, le constructeur précise néanmoins qu’ils ne seront pas lancés tout de suite, et on ignore encore si la marque appliquera la même politique tarifaire agressive qu’avec ses smartphones.

Un premier aspirateur-robot chez Realme

Même si la marque est avant tout connue pour ses smartphones, elle entend bien s’imposer sur le secteur de la domotique. Pour cela, Realme présente le TechLife Robot Vacuum, un aspirateur-robot bardé de technologies. On y retrouve 38 capteurs, un LiDAR, et l’appareil peut être entièrement contrôlé via un assistant vocal (Google Assistant et Amazon Alexa). Le TechLife Robot Vacuum de Realme sera disponible prochainement au prix de 379 euros, et même à seulement 299 euros pendant la période de lancement.