E3 2021 : ce qu’il fallait retenir des annonces du Nintendo Direct

Nintendo est revenu sur une floppée de jeux pour sa conférence à l'E3, dont le prochain Breath of the Wild, disponible dès 2022.

© Nintendo

Ce mardi 15 juin signe la fin de l’E3, avec les dernières conférences des annonceurs, dont Nintendo qui vient de diffuser son Nintendo Direct. Faisant partie du top 3 des conférences les plus attendues, le Nintendo Direct a dû en décevoir plus d’un, non pas à cause d’une annonce en particulier, mais bien parce qu’il en manquait une : l’officialisation de la Nintendo Switch Pro. En effet, Nintendo n’a pas touché un seul mot sur une prochaine console hybride à venir dans les prochains mois, contrairement aux rumeurs qui circulent depuis de nombreuses semaines.

Toutefois, l’entreprise a évoqué une panoplie de jeux, déjà connus pour beaucoup, et quelques nouvelles têtes. On commence tout d’abord avec l’arrivée de Kazuya Mishima dans Super Smash Bros. Ultimate à l’occasion d’un crossover avec Tekken. Les joueurs ont donc pu découvrir un grand nombre de ses attaques, coups spéciaux et combos avec une démonstration de gameplay. Il sera intégré grâce à un DLC payant disponible le 28 juin prochain. Nintendo reviendra avec plus d’informations un peu plus tard.

Ensuite, le Direct s’est concentré sur les jeux déjà annoncés sur la console, à savoir Life Is Strange Remastered Collection et Life Is Strange True Colors, qui débarquent sur la console courant 2021 et le 10 septembre 2021 respectivement. C’est également le cas du nouveau jeu de Square Enix Marvel’s Guardians of the Galaxy annoncé il y a quelques jours et qui sera disponible sur Switch dès le 26 octobre prochain.

Toujours du côté des jeux à venir, Worms Rumble sera disponible dès le 23 juin, donc la semaine prochaine. Avec la version Switch, les joueurs recevront le skin Ourson Patchwork exclusif à la console. Astria Ascending sera quant à lui disponible le 30 septembre prochain et Two Point Campus, présenté lors du Summer Game Fest, sortira courant 2022.

Des franchises mythiques de Nintendo mises à l’honneur

Nintendo a profité du direct pour célébrer les 20 ans de la licence Super Monkey Ball avec le titre Banana Mania qui sortira le 5 octobre sur la console hybride. Rien de bien neuf du côté du gameplay mais le titre va apporter un petit vent de fraîcheur au niveau de graphismes. Metroid va également faire son grand retour dans un tout nouvel opus en 2D. Le titre s’intitule Metroid Dread et est actuellement en développement, tout comme Metroid Prime 4. Il est néanmoins attendu pour ce 8 octobre 2021.

Mario Party va également vous faire replonger dans la nostalgie avec le titre Mario Party Superstars. Cette nouvelle entrée va s’inspirer de tous les plateaux Mario Party depuis le début de la franchise, avec notamment un plateau gâteau d’anniversaire de Peach ou encore Spaceland. Les précommandes sont actuellement ouvertes et le titre sera disponible dès le 29 octobre prochain.

Suite à ces annonces Nintendo a rappelé la date de sortie de plus de titres à venir. On retrouve notamment Just Dance 2022 qui sera disponible dès le 4 novembre 2021. Puis, Cruis’n blast, un jeu de course automobile, sera disponible cet automne. Le jeu Dragon Ball Z : Kakarot s’offrira un portage sur Switch pour le 24 septembre. Enfin, Mario Golf : Super Rush arrive dès la semaine prochaine, le 25 juin, sur la console de Nintendo. A noter également que Monster Hunter stories 2 arrive dès le 9 juillet prochain et qu’une démo sera disponible la semaine prochaine, le 25 juin également.

Du côté des nouvelles annonces, le titre WarioWare : Get It Together va venir compléter sa franchise de mini-jeux à l’effigie du double maléfique de Mario. Le jeu sera disponible le 10 septembre exclusivement sur Switch. Dans une toute autre ambiance, Shin Megami Tensei V a également été annoncé. Le titre arrivera quant à lui le 12 novembre prochain.

Des images inédites de Zelda !

Nintendo a fini son Direct avec des informations concernant plusieurs jeux Zelda. Tout d’abord n’oubliez pas que le remake Legend of Zelda Skyward Sword sortira sur Switch le 16 juillet prochain. Il s’agit d’un opus traitant des origines de la franchise et de la légende de la jeune Zelda remis au goût du jour avec des graphismes en HD.

Puis, l’extension L’ère du Fléau sera disponible pour le titre Hyrule Warriors dès le 18 juin, soit ce vendredi. Cette extension amènera les joueurs 100 ans avant les événements dépeints dans Breath of the Wild.

Ce qui nous amène à la plus grande annonce de ce Nintendo Direct : le sequel de Breath of the Wild arrive en 2022 et les premières images du titre ont été dévoilées. C’est un Link plus mature que l’on a vu apparaître à l’écran avec des graphismes qui sont dans la lignée du premier opus sorti il y a plus de deux ans. Avec ceci, Nintendo a dévoilé une mini console pour fêter les 35 ans de la licence Zelda. Elle sera disponible le 12 novembre prochain avec quatre jeux Zelda chargés dessus. Vous pouvez la découvrir dans la vidéo de présentation ci-dessous.