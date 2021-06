Test Realme GT : aussi rapide qu’une Formule 1, le prix en moins

Le Realme GT embarque la dernière puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 888, mais se targue d’être vendu sous la barre des 450€.

Ces derniers mois, Realme a enchainé les sorties dans nos contrées, entre ses derniers Realme 8 et Realme 8 Pro, ses nombreux écouteurs sans fil comme les Buds Air 2, ou encore sa dernière montre connectée, la Realme Watch S Pro.

Voilà que le constructeur revient en force avec un smartphone particulièrement alléchant. À partir de seulement 449€ pour la version 8/128 Go et 599€ pour la version 12/256 Go, le Realme GT se targue d’offrir le processeur mobile le plus puissant du marché, celui-là même qui trône aux seins des derniers smartphones premium du moment, le Snapdragon 888. Il devient ainsi le smartphone le plus puissant vendu le moins cher dans nos contrées. Mais puisque la puissance ne fait pas tout, qu’en est-il du reste de la fiche technique ? Surtout, que vaut-il en usage quotidien ? Réponse dans notre test du Realme GT !

Design et Écran

Une chose est sûre : le Realme GT ne passera pas inaperçu. À l’arrière, on retrouve un revêtement en cuir vegan de couleur jaune, et une bande de plastique noir s’étalant de la tranche basse jusqu’au bloc photo du smartphone. Un look bicolore qu’on a trouvé plutôt réussi, même si chacun se fera sa propre opinion suivant ses goûts. On peut néanmoins juger de la qualité de cette matière qu’on retrouve rarement au dos de nos smartphones, et force est de constater que c’est franchement convaincant. Le cuir est doux au toucher, et l’assemblage est impeccable. De plus, cette matière lui permet d’être bien moins glissant en main que le verre d’un smartphone plus traditionnel. Néanmoins, on perd la recharge sans fil.

Du côté de la face avant, Realme reste beaucoup plus conventionnel. On retrouve une dalle AMOLED FHD+ de 6,43 pouces sur lequel on retrouve un poinçon permettant d’accueillir la caméra frontale. Cet écran propose par ailleurs un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, comme la plupart des smartphones premium cette année, ainsi qu’un capteur d’empreinte digitale qu’on a trouvé très réactif à l’usage. L’affichage est tout bonnement excellent, avec des angles de vision parfaits, des couleurs chatoyantes et une belle luminosité, bien qu’un peu limitée en plein soleil. On émet néanmoins un léger bémol du côté des bordures qui entourent cette dalle, qu’on a trouvé un peu épaisses, notamment sur la tranche inférieure où l’on retrouve un menton bien visible.

La qualité d’assemblage est irréprochable, tout comme la prise en main avec une taille plutôt contenue globalement. Il est aussi plutôt léger, avec 189 grammes sur la balance. Enfin, on retrouve le bouton de déverrouillage sur la tranche droite, les boutons volume + et – sur celle de gauche, et une grille de haut-parleurs ainsi que le connecteur USB-C et même une prise jack 3,5 mm sur la tranche du bas. C’est devenu assez rare sur nos smartphones pour le noter.

Performances, Logiciel et Autonomie

Il porte le nom d’une voiture sportive, et il s’en rapproche pour ce qui est des performances. Le Realme GT embarque en effet le dernier SoC haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 888. Il s’agit tout simplement du processeur le plus puissant qu’on retrouve dans le monde Android à ce jour, avec l’Exynos 2100 de Samsung. Rien ne l’arrête, et le Realme GT parviendra à encaisser tous les usages actuels — même lourds — et ceux à venir pendant encore de longues années. Multitâche intensif, jeux vidéo avec les graphismes à fond, applications lourdes… Rien ne lui résiste, et ce SoC permet également au Realme GT d’être compatible avec la 5G. Paré pour l’avenir. Durant notre test du Realme GT, on a également trouvé que le smartphone chauffait très peu, mais on ignore si cela est dû au revêtement en cuir vegan à l’arrière. Quoi qu’il en soit, c’est une excellente nouvelle.

Le plus intéressant avec ce smartphone, ce n’est pas simplement qu’il embarque un Snapdragon 888, mais bien qu’il dispose de ce SoC à ce prix ! Vendu à partir de 449 euros dans nos contrées, il s’agit tout simplement du smartphone le moins cher embarquant la dernière puce de Qualcomm. De ce fait, il devient le meilleur rapport qualité-prix du moment pour celui qui cherche d’excellentes performances avec son smartphone. Vous cherchiez un flagship killer ? Vous l’avez trouvé.

Côté logiciel, on pourra compter sur Android 11 — et prochainement d’Android 12 — ainsi que sur la surcouche maison de la marque, Realme UI. De notre côté, on trouve qu’il s’agit d’une interface franchement agréable au quotidien. On retrouve une expérience plutôt proche d’Android Stock, avec des réglages malins, un look sobre, et de multiples options de personnalisation bien pensées. Seul bémol : de nombreuses applications sont installées d’emblée sur le smartphone. On peut bien évidemment les désinstaller manuellement, mais il s’agit tout de même d’un point à prendre en compte pour éviter d’être surpris au premier démarrage.

Enfin, en ce qui concerne l’autonomie, on a trouvé le Realme GT convaincant, sans être non plus exceptionnel. Le smartphone profite d’une batterie de 4 500 mAh qui lui permet de tenir une journée complète, notamment grâce à la puissance du Snapdragon 888 qui lui permet d’économiser l’énergie plus intelligemment. Mais on n’ira pas non plus jusqu’à deux jours. En revanche, si l’autonomie n’est pas exceptionnelle en soit, le Realme GT dispose de la recharge SuperDart à 65W, permettant de remplumer rapidement sa batterie en un rien de temps si vous êtes pressé (environ 45 minutes).

Photo et Vidéo

Comme tout flagship killer qui se respecte, le Realme GT ne mise pas tout sur son processeur. On y retrouve ainsi un équipement photo arrière fort convenable, s’appuyant sur trois capteurs distincts. Le premier, c’est un 64 MP f/1.8 signé Sony (IMX682) qui a déjà largement fait ses preuves sur de nombreux smartphones concurrents. Pour l’accompagner, on retrouve un ultra grand-angle de 8 MP f/2.3, et enfin un objectif macro de 2 MP f/2.4.

Le macro ne se limitant qu’à un type d’usage très particulier, nous nous concentrerons davantage sur les deux autres capteurs, et notamment sur ce grand-angle principal que vous utiliserez probablement la plupart du temps. Avec ses 64 MP, le capteur principal offre d’excellentes performances globales, avec un bon piqué et des couleurs riches et plutôt fidèles à la réalité.

L’HDR est plutôt bien géré, et on se retrouve généralement avec des clichés parfaitement exposés. En basse lumière, le Realme GT continue de bien se débrouiller, avec un mode nuit efficace, et des algorithmes qui parviennent à lisser suffisamment le bruit numérique qui pourrait faire son apparition. Du côté de l’ultra grand-angle de 8 MP, il se montre plutôt correct. Néanmoins, il montrera très rapidement ses limites dès lors que la lumière viendra à manquer. Il s’utilisera de préférence en extérieur, en plein jour. Enfin, notez que le poinçon avant abrite une caméra de 16 MP qui s’avère plutôt convaincante pour ce qu’on lui en demande.