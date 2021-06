Apple TV+ dévoile les trailers de Central Park et The Morning Show

Alors qu'elle s'apprête à réduire la période d'essai à trois mois, la plateforme montre les muscles pour convaincre ses abonnés de le rester.

© Apple TV+

Alors que la concurrence est chaque jour plus rude entre les différentes plateformes SVOD, Apple TV+ n’a pas dit son dernier mot. En juin, elle lève le voile sur le programme des prochains mois, qui sera plus chargé que jamais. Elle vient d’annoncer le renouvellement de plusieurs de ses productions les plus populaires, à savoir Central Park et The Morning Show.

Central Park : pour un été à New York

L’été sera chaud à New York. Dès le 25 juin prochain, les amateurs d’animation pour adultes pourront retrouver la famille Tillerman dans la seconde salve d’épisodes de Central Park. Divisée en deux parties, elle sera diffusée à un rythme d’un chapitre par semaine à l’exception du jour du lancement où il sera possible d’en découvrir 3. Côté intrigue, les Tillerman doivent toujours composer avec leur rôle de résidents-gestionnaires du parc le plus célèbre au monde. Molly affrontre les vicissitudes de l’adolescence alors que Cole vit un moment embarrassant à l’école. Paige continue quant à elle d’enquêter sur la corruption à la mairie et Owen jongle entre la direction du parc et sa petite famille. Créée par Loren Bouchard, Josh Gad et Nora Smith, Central Park est disponible dans plus de 100 pays. La saison est entièrement accessible sur la plateforme.

The Morning Show revient en septembre

Jennifer Aniston et Reese Whitherspoon feront leur rentrée en septembre. Apple TV+ vient de dévoiler la date de lancement de The Morning Show. La seconde salve d’épisode sera diffusée à partir du 17 septembre prochain. On retrouvera donc Alex et Bradley, incarnées par les deux actrices, alors que la chaîne est en pleine mutation. Steve Carell (The Office), Billy Crudup (Justice League), Mark Duplass (Goliath) et Nestor Carbonell seront également de retour pour cette deuxième saison.

La fin de l’ère du gratuit

En juin, Apple TV+ sort les muscles pour s’imposer dans le panorama de la SVOD. Pendant un mois, la plateforme va présenter chaque jour les productions qui seront renouvelées ou présentées dans les prochains mois. On gardera donc l’œil ouvert. Pour rappel, au classement des plateformes les plus populaires, Apple TV+ est encore loin derrière ses concurrents. Si la firme reste discrète quant au nombre d’utilisateurs qui profitent de son service, il est estimé à 12,2 millions en Europe. Néanmoins, une majeure partie d’entre eux bénéficie d’un accès gratuit au service suite à l’achat d’un produit de la marque à la pomme. Pour s’imposer durablement, Apple TV+ va devoir drastiquement enrichir son catalogue. Si le choix de ne proposer que des contenus inédits est louable, cela entraîne surtout un démarrage particulièrement lent pour la firme. Reste à voir si les différentes acquisitions, comme avec USS Greyhound : la Bataille de l’Atlantique, lui permettront de rattraper son retard.

Pour rappel, à partir du 1er juillet, la période d’essai d’un an sera réduite à seulement trois mois. Le but pour Apple : découvrir si son service peut voler de ses propres ailes. Ce n’est d’ailleurs pas une coïncidence si la plupart de ses grosses productions sont renouvelées à seulement partir de cet été. Apple se lance dans une campagne de charme, reste à voir qui va y succomber. Avec plusieurs productions qui mérite le coup d’œil, comme Mythic Quest par exemple, nul doute qu’elle trouvera son public.