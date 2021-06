Nintendo Direct : The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 arrivera en 2022

Cet opus vous fera voler de vos propres ailes, avec un petit détour obligatoire sur les terres flottantes du monde ouvert.

© Nintendo

Le Nintendo Direct diffusé lors de la dernière journée de l’E3 2021 a finalement été plus décevant qu’impactant, excepté sur un point : les premières images de Legend of Zelda Breath of the Wild 2 ont été dévoilées et le titre a même eu droit à une fenêtre de sortie pour 2022. Le tout premier trailer, qui dure moins de deux minutes, a suffi pour nous mettre l’eau à la bouche tant les décors semblent être tout droit sortis d’un rêve. Deux ans après la sortie du premier teaser, Breath of the Wild 2 est bien parti pour surpasser son prédécesseur sur tous les points.

La grande particularité de cet opus est qu’il nous emmènera à travers les nuages, sur des terres cachées dans les cieux. Cela devrait donc donner plus de dimension et de verticalité au titre par rapport à son prédécesseur, ainsi que plus d’opportunités exploratives, narratives et graphiques. Breath of the Wild 2, dont le nom official n’a pas encore été confirmé, sortira d’ici l’année prochaine. Cependant, nous ne sommes pas à l’abri d’un petit retard de développement, compte tenu du peu d’informations que nous avons sur le titre pour le moment.

Cela n’est pas sans rappeler que Zelda fête ses 35 ans cette année et que pour l’occasion, Nintendo va sortir une édition remasterisée en HD de Skyward Sword. Il n’est peut être pas le premier titre de la franchise, mais traite des origines de la trame narrative de la légende de Zelda. Il sortira le 16 juillet prochain et fait partie de nos recommandations de jeux à emmener avec vous en vacances cet été.