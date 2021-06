Apple Music : plus besoin d’iPhone pour profiter du lossless et de l’audio spatial

La dernière mise à jour (en bêta) d’Apple Music sur le Play Store propose le Spatial Audio et l’audio haute qualité sur les appareils Android.

© Brett Jordan / Unsplash

À l’occasion de la WWDC 2021, Apple a lancé de nouvelles fonctionnalités particulièrement alléchantes du côté de son service de musique en streaming, Apple Music. Le géant californien a notamment introduit l’audio lossless (qualité CD) ainsi que le Spatial Audio, et tout cela, sans surcoût. Néanmoins, seuls les utilisateurs de produits Apple abonnés au service pouvaient en profiter jusqu’à présent… mais ça vient de changer.

Bonne nouvelle pour ceux qui utilisent des appareils Android et le service musical d’Apple : ces fonctionnalités débarquent dans la version Android de l’application. Pour l’heure, il ne s’agit encore que d’une bêta (version 3.6), mais elle est déjà disponible sur le Play Store pour ceux qui sont enregistrés en tant que testeurs. D’après les premiers retours, elle semble déjà suffisamment stable et Apple devrait lancer la version finale d’ici quelques jours.

Une manière d’attirer les utilisateurs Android sur Apple Music ?

Si l’utilisation d’Apple Music sur un smartphone Android ne faisait pas vraiment sens auparavant, ces nouvelles fonctionnalités pourraient changer la donne. Avec l’audio haute qualité et le support du Spatial Audio, le service d’Apple devient en effet ultra-compétitif sur le marché de la musique en streaming. La plupart de ses concurrents facturent ce type de fonctionnalités très recherchées par les audiophiles, alors qu’Apple les propose sans surcoût, à 9,99€ par mois pour une personne seule.

Pour rappel, la nouvelle version d’Apple Music permet de streamer des titres en qualité CD, soit en 16 bits à 44,1 kHz et même jusqu’en 24 bits 48 kHz. Pour les plus audiophiles d’entre vous, Apple Music propose également un son en haute résolution sans perte jusqu’à 24 bits 192 kHz, mais il faudra alors vous munir d’un DAC pour en profiter. Le service de musique en streaming d’Apple introduit également le Spatial Audio, qui permet de profiter de la spatialisation du son Dolby Atmos sur les casques/écouteurs et les titres compatibles. L’application propose également l’automatisation des fondus entre les morceaux, pour que la musique ne s’arrête jamais vraiment.