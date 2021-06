Lego et Adidas présentent un nouveau kit de construction à l’effigie des Superstar

Le constructeur dannois a dévoilé il y a peu son tout nouveau kit de construction : une réplique grandeur nature des célèbres sneakers Superstar d’Adidas.

© Adidas / Lego

Entre Lego et Adidas, c’est une affaire qui roule. On ne compte d’ailleurs plus le nombre de sneakers décorées à l’effigie du jeu de construction danois ces derniers mois. Cette fois pourtant, les deux entreprises ont décidé d’innover. Plutôt que d’imaginer une paire de chaussure aux couleurs des Lego, elles ont en effet lancé des Lego à l’effigie d’une paire de sneakers.

Évidemment, cette collaboration ne met pas en avant n’importe quel modèle de l’équipementier sportif, puisqu’il s’agit là des mythiques Superstar d’Adidas. Livrées avec de véritables lacets, un présentoir d’exposition et une boîte à chaussures, ce nouveau kit de construction vous permettra de reproduire à taille réelle (taille 40) la forme emblématique de la chaussure aux trois bandes. Un défi de taille pour Lego, rapporte Florian Müller, designer senior pour la marque dans un communiqué : “Les chaussures sont des objets très organiques, fabriqués à partir de matériaux flexibles (…), c’était un défi amusant de traduire cela dans le système Lego, qui par nature est carré”.

Prix et disponibilité

Lancées à partir du 1er juillet prochain, les nouvelles Lego x Adidas Originals Superstar Shoes seront proposées au prix de 99,99 euros sur le site officiel. Elles ne seront évidemment pas portables au quotidien (à moins d’apprécier la sensation de marcher sur des Lego), mais pourront être personnalisées grâce à 17 pièces supplémentaires.

Acheter les LEGO adidas Originals Superstar