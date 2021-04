Adidas et LEGO imaginent une paire de baskets personnalisable

L’équipementier Adidas vient de présenter le nouveau fruit de sa collaboration avec LEGO. Baptisée Adidas UltraBoost DNA X LEGO, cette nouvelle paire de running est personnalisable grâce aux petites briques de la marque danoise.

Après une collaboration plébiscitée par le public en septembre dernier, Adidas et LEGO ont entrepris une relation sur le long terme. Depuis le mois d’octobre, les deux entreprises multiplient les partenariats, et le dernier en date n’est autre qu’une paire d’UltraBoost personnalisable grâce aux petites briques. Contrairement au modèle ZX 8000 sorti l’année dernière, cette nouvelle UltraBoost bénéficie de couleurs plus sobres, puisque l’intégralité de la chaussure est blanche, à l’exception de la pointe et de son talon — qui arborent un discret renfort argenté, et de l’intérieur de la chaussure, tout de jaune vêtu. Sur le dessus du pied, on retrouve des effets de reliefs rappelant l’entreprise danoise.

Enfin, c’est au niveau des flancs de la sneaker que cette nouvelle collaboration prend tout son sens. À la place des trois bandes caractéristiques d’Adidas, on retrouve trois emplacements destinés à accueillir des petites briques multicolores. Pour compléter ce kit de construction un peu particulier, 144 plaques de LEGO 2×2 sont ainsi incluses dans la boîte, permettant à l’utilisateur de personnaliser comme il l’entend sa paire de chaussures. Un jeu de lacets et des chaussettes supplémentaires sont également fournis.

Commercialisée à partir du 8 avril prochain, cet Adidas UltraBoost DNA X LEGO est déjà disponible en précommande au prix de 160€ sur le site officiel de la marque. Si le produit vous intéresse, on vous conseille de ne pas trop tarder : Au vu de la popularité des petites briques jaunes qui alimentent tout un marché noir parallèle à la revente, le produit devrait rapidement être victime de son succès.