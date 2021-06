Galaxy S21 : le Samsung Store est hallucinant avec cette offre XXL 🔥

Le Samsung Galaxy S21 profite de nombreux avantages sur le store officiel : c'est le moment de craquer pour faire des économies. Ces offres se terminent déjà sous peu, et les premiers modèles sont déjà en rupture.

Les Samsung Galaxy S21 appartiennent Ă la dernière gĂ©nĂ©ration de la gamme premium du constructeur corĂ©en. Depuis leur sortie, ces modèles remportent un immense succès. Ils sont pris d’assaut, au point qu’ils sont souvent en rupture de stock (mĂŞme sur le site officiel). Aujourd’hui, la boutique Samsung met ces appareils Ă l’honneur avec des offres incroyables pour Ă©conomiser des centaines d’euros. C’est fou.

Tous ces Samsung Galaxy S21 se vendent bien mĂŞme Ă leur tarif de base. La marque a su prĂ©senter une belle mise Ă jour des modèles prĂ©cĂ©dents, ce qui explique en partie pourquoi ils plaisent autant. Ces offres en cours rendent le rapport qualitĂ©-prix de ces smartphones encore plus dingue. Si c’est une aubaine, cela veut aussi dire qu’il faut faire preuve de rapiditĂ©.

Parmi cette nouvelle gamme, on retrouve les Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Ils se placent tous comme des smartphones premium sur le marchĂ©, on les retrouve d’ailleurs parmi les modèles les plus puissants au monde en 2021. Pour ce qui est des caractĂ©ristiques techniques, on peut citer l’excellente offre photo, la performance, l’autonomie ou encore l’esthĂ©tique très apprĂ©ciable de ces appareils. Nul doute que vous serez comblĂ© avec ces tĂ©lĂ©phones.

Les Samsung Galaxy S21 bradés sur le store officiel

Les Samsung Galaxy S21 sont visĂ©s par plusieurs avantages sur la boutique officielle. Quelques-uns concernent toute la gamme tandis que d’autres visent juste certains modèles. Nous allons entrer dans les dĂ©tails pour vous expliquer clairement les offres auxquelles vous pouvez avoir droit selon le modèle que vous prenez dans le cadre de ces nouveaux deals. Attention, certains deals prennent dĂ©jĂ fin Ă la date du 20 juin.

Commençons par les avantages qui concernent tous les Samsung Galaxy S21. Si vous craquez pour un de ces modèles sur le store officiel, le constructeur vous offre un chargeur sans fil ainsi qu’une coque en cuir. Les accessoires sont ajoutĂ©s directement au panier quand vous avez sĂ©lectionnĂ© votre modèle. C’est très apprĂ©ciable, surtout quand on sait que la marque ne fournit plus de chargeur avec ses tĂ©lĂ©phones — au mĂŞme titre que plusieurs autres constructeurs.

Sinon, l’achat d’un Samsung Galaxy S21 (tous modèles et tous coloris) vous permet aussi de bĂ©nĂ©ficier d’une ODR — offre de remboursement — qui peut monter jusqu’Ă 100 euros. Cela concerne l’achat, mais aussi la location. Vous pouvez dĂ©couvrir le dĂ©tail des conditions sur le site officiel de la marque. Dans tous les cas, c’est dĂ©jĂ une belle Ă©conomie sur votre futur smartphone.

Samsung offre aussi un bonus de 100 euros Ă la reprise de votre ancien smartphone. Si vous prenez un Galaxy S21, S21+ ou S21 Ultra, ce montant s’ajoute Ă la somme initiale du bonus, sachant que cette dernière peut monter assez haut si votre tĂ©lĂ©phone est rĂ©cent. Au total, elle peut vite reprĂ©senter des centaines d’euros d’Ă©conomies.

Il est également possible de créer un pack personnalisé, celui-ci vous fait économiser 10% ou 15% sur le montant total si vous achetez deux ou trois produits éligibles. La liste des articles concernés est disponible sur le site officiel. Enfin, vous cumulez aussi 5% en points Samsung Rewards quand vous achetez un Samsung Galaxy S21 sur le site officiel. Vous pouvez utiliser cette cagnotte pour vos prochains achats chez le constructeur.

Le dernier avantage — et non des moindres concerne les Galaxy S21+ ou S21 Ultra en coloris exclusifs. Si vous prenez un des deux modèles en version 256 Go, son prix tombe Ă celui du 128 Go (soit 50 euros de rĂ©duction immĂ©diate). MĂŞme chose avec le modèle en 512 Go, Ă savoir que son tarif passe Ă celui du 128 Go. Vous pouvez rĂ©aliser des Ă©conomies allant jusqu’Ă 130 euros. Tous ces avantages cumulĂ©s sont loin d’ĂŞtre nĂ©gligeables quand vous choisissez un nouveau smartphone.

Bien choisir son Samsung Galaxy S21

Les Samsung Galaxy S21 se positionnent tous comme des smartphones premium sur le marchĂ©. Ils ont des ressemblances, mais aussi des diffĂ©rences qui justifient les Ă©carts de prix entre les trois modèles. Il convient d’entrer un peu dans le dĂ©tail afin de vous aider Ă choisir votre prochain modèle sur le site officiel.

Tous les Samsung Galaxy S21 sont dotĂ©s d’un Ă©cran OLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Le constructeur est un spĂ©cialiste des Ă©crans, il le prouve une fois de plus avec ces excellentes dalles. On note aussi une belle autonomie de ces trois modèles, les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra embarquent des batteries respectives de 4 000 mAh, 4 500 mAh et 5 500 mAh. Ils se placent aisĂ©ment dans la moyenne haute des smartphones concurrents placĂ©s sur le segment haut de gamme.

L’un des points forts des Samsung Galaxy S21, c’est aussi la prĂ©sence du processeur Exynos 2100 — une puce rĂ©cente conçue par la marque elle-mĂŞme. Elle se charge du bon fonctionnement des smartphones mĂŞme quand vous utilisez des applications lourdes ou des jeux mobiles. Celle-ci gère aussi le traitement des images et la gestion de la batterie dans l’immĂ©diat comme dans la durĂ©e.

Sinon, on peut indiquer que les Samsung Galaxy S21 ont droit Ă des tailles d’Ă©cran, de batterie ou d’offre photo un peu diffĂ©rente. Tous les modèles disposent d’un quadruple module photo, le capteur principal est de 108 Mpx pour le Galaxy S21 Ultra. Sachez que certains modèles (format et coloris) sont dĂ©jĂ en rupture de stock sur le store officiel. Mieux vaut se dĂ©pĂŞcher pour profiter des remises en cours, elles risquent de disparaitre vite.

Votre Samsung Galaxy S21 sera livrĂ© en deux Ă trois jours suite Ă votre commande sur le store officiel, ce dĂ©lai est un peu plus long si vous prenez un coloris exclusif. Si vous n’ĂŞtes pas convaincu par le smartphone, sachez que vous avez jusqu’Ă 14 jours suite Ă la rĂ©ception pour retourner le produit gratuitement, auquel cas vous ĂŞtes remboursĂ© Ă 100%.

