Rocket Lab signe avec la NASA pour une mission vers Mars

Vous connaissez certainement SpaceX, probablement Blue Origin et Virgin Galactic, mais avez-vous déjà eu vent de Rocket Lab ? Légèrement moins connu que ses homologues, ce “petit poucet” (toutes proportions gardées) de l’aérospatiale est spécialisé dans l’acheminement de petites charges vers l’orbite terrestre. A ce jour, ses équipes ont déjà expédié pas moins de 104 satellites en orbite pour le compte de différents clients. Dans les années à venir, la firme pourrait bien changer radicalement d’envergure. Elle vient en effet de remporter un contrat prestigieux avec la NASA en vue d’une future mission sur Mars !

Photon is going to Mars! Two Photons to be exact. We’ve been awarded a contract by @UCBerkeley to design two Photon spacecraft for @NASA’s ESCAPADE mission to Mars. Learn more: https://t.co/r3YKpx60Df pic.twitter.com/JyOkQECD3d

— Rocket Lab (@RocketLab) June 15, 2021