Le papa du Web met en vente son code source… en NFT

Sir Tim Berners-Lee annonce la mise en vente du code source du premier navigateur web de l’histoire sous la forme d’un NFT.

© geralt / Pixabay

Depuis le début de l’année, les NFT se sont érigés en véritable phénomène auprès d’investisseurs du monde entier. Pour rappel, il s’agit de jetons non-fongibles s’appuyant sur la technologie de la blockchain, utilisée dans le monde des cryptomonnaies. Le principe ? Mettre en vente des oeuvres d’art ou encore des pièces numériques et historiques de l’’Internet — comme le premier tweet de Jack Dorsey ou des mèmes cultes. Un NFT prend la forme d’un certificat de propriété unique et infalsifiable permettant d’identifier à peu près tout (et surtout n’importe quoi).

Sauf que si l’âge d’or des NFT semble déjà appartenir au passé, certaines ventes ne passent pas inaperçues. C’est le cas de ce jeton bien particulier que compte mettre en vente un certain Tim Berners-Lee, créateur du World Wide Web. Celui-ci va ainsi proposer le code source original du premier navigateur internet de l’histoire, WorldWideWeb pour NeXTSTEP, celui avec lequel tout a commencé.

Évidemment, il s’agit plutôt là d’une pièce historique que d’un code source réellement utile. Le système d’exploitation NeXTSTEP, sur lequel il a fait ses premiers pas, n’est plus à jour depuis… 1996. Pour l’anecdote, c’était notamment le système embarqué dans les ordinateurs de NeXT, une société informatique créée par un certain Steve Jobs en 1985 après s’être fait éjecter d’Apple.

La vente comprendra ce NFT accompagné d’un fichier vectoriel du code source ainsi que d’une vidéo. Le tout sera mis en vente au sein de la maison Sotheby’s le 23 juin au prix d’entrée de 1000 dollars. Tim Berners-Lee explique que la somme engendrée par la vente sera entièrement reversée à des associations caritatives. L’occasion de faire une bonne action, tout en s’offrant l’une des plus belles pièces de l’histoire d’Internet.