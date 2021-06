6G : Samsung déjà à l’assaut des bandes Terahertz

Les débits présentés sont déjà faramineux pour cette ébauche de technologie 6G.

Ce petit bout de PCB ne paye pas de mine, mais il peut transférer plus de 6Gbps sans fil. © Samsung / UCSB

La 5G fait couler beaucoup d’encre, mais ne comptez pas sur les ingénieurs pour ralentir la cadence. Pas sur Samsung, en tout cas : le géant coréen, en collaboration avec l’University of California Santa Barbara, s’est fendu d’une impressionnante démonstration technique. Au programme : une technologie qui ressemble fort à une preuve de concept de la 6G.

L’équipe de recherche a ainsi démontré la faisabilité d’une liaison de bout-en-bout sans fil de 140GHz. Le débit observé : 6.2 Gbps, le tout sans fil et à quinze mètres de distance !

Des performances impressionnantes

Une étape considérable, sachant que les fréquences dans le domaine du térahertz seront certainement au cœur de la technologie 6G. D’après le communiqué de l’équipe, l’intérêt principal d’utiliser cette bande de fréquence, c’est l’ “énorme quantité de spectre disponible” : concrètement, toute la place reste à prendre sur ces immenses bandes quasiment inoccupées. “Cela pourrait potentiellement offrir un moyen d’atteindre des débits de l’ordre du térabit par seconde”, affirme le communiqué. Une vitesse absolument démente, quand la majorité du grand public raisonne encore en mégabits par seconde… soit deux ordres de grandeur en dessous. À titre de comparaison, même la norme WiFi 6 n’autorise qu’un maximum théorique d’environ 10 Gbps.

En plus de ces débits ahurissants, cette technologie devrait également bénéficier d’une latence moindre. Le communiqué parle même d’une latence dix fois inférieure à celle de la 5G ! À titre de comparaison la latence moyenne mesurée en 4G se situe entre 25 et 50ms (selon diverses sources dont DigitalTrends). La 5G, elle, prétend descendre jusqu’à 10, voire 1ms en conditions optimales. Autant dire qu’avec un réseau 6G encore 10x plus réactif, nous rentrons quasiment dans le domaine de l’instantané.

“L’expérience hyper-connectée pour tous”

En combinant ces débits et ces temps de latence, on obtient le type de système capable de supporter ce que Samsung appelle “l’expérience Hyper-Connectée pour tous”. Un slogan qu’on a déjà entendu à l’époque de la 3G, puis de la 4G, et ainsi de suite… mais qui semble cette fois très proche de la réalité. Hologrammes, services et communications instantanées, systèmes autonomes… C’est pour demain.

Cette technologie est évidemment encore loin d’être commercialisable. Mais la preuve de concept est plus que bluffante, et il sera intéressant d’observer les premières applications concrètes de ces systèmes dernier cri.