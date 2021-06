Amazon veut encourager les auteurs en herbe avec Kindle Vella

L’entreprise de Jeff Bezos veut encourager ses clients à lire sur mobile, tout en offrant aux auteurs la possibilité de publier facilement leurs contenus.

Après les liseuses et tablettes, le smartphone s’impose aujourd’hui comme l’un des supports préférés des Français pour consommer des contenus littéraires. Une situation qui n’a visiblement pas échappé à Amazon. Le géant du web entend bien imposer les ebooks dans notre vie quotidienne, en permettant aux auteures et auteurs de publier leurs écrits sous forme de feuilleton sur Kindle Vella, sa nouvelle plateforme : “Publiez un bref épisode de votre histoire (…) que les lecteurs pourront suivre, en découvrant les rebondissements de l’intrigue, depuis l’application Kindle ou sur le web”.

La littérature, façon Webtoon

Sans doute motivée par le succès de Webtoon, une plateforme dédiée à la bande dessinée et aux mangas, Amazon voudrait ainsi créer son propre incubateur de talents littéraires à grande échelle. Les premières soumissions de texte ont débuté le 13 avril dernier, et devraient rapidement être mises en ligne par Vella. Pour l’entreprise, l’intérêt est double : s’assurer une exclusivité de potentiels prochains bestsellers, tout en attirant des lecteurs en quête de nouvelles sensations littéraires.

Une alternative à l’autoédition ?

Comme le précise Amazon dans son communiqué, les microfictions soumises sur Vella ne devront pas excéder 5000 mots. Les premiers épisodes seront accessibles gratuitement, mais il faudra ensuite passer en caisse pour profiter de l’intégralité du récit. Pour débloquer de nouveaux chapitres, les lecteurs devront en effet s’acquitter de jetons, à hauteur de 2$ pour 140 unités. Chaque épisode publié nécessitera ainsi de dépenser un certain nombre de jetons, permettant ainsi de rémunérer son auteur, à raison de 50% du prix d’achat (les 50% restants iront directement dans la poche d’Amazon).

Comme sur un réseau social, il sera aussi possible pour les lecteurs d’encourager leurs auteurs préférés en distribuant des Likes, et en votant pour les meilleurs contenus. Actuellement, l’application n’est accessible que sur le territoire américain, et en version bêta.