Plus de 700 démos gratuites débarquent sur Steam

Vous avez jusqu'au 22 juin pour profiter de ce fourre-tout vidéoludique hétéroclite au possible.

© Valve

C’est un rendez-vous incontournable chez les gamers : chaque été, le tout-puissant Gaben nous accorde sa bénédiction sous la forme des soldes Steam. Mais une fois n’est pas coutume, l’édition 2021 pourrait bien se faire voler la vedette par le Steam Next Fest.

Du 16 au 22 juin, les pensionnaires de la plateforme de Valve pourront s’essayer à plus de 700 démos (!) de jeux à venir ! Une occasion en or de dénicher quelques pépites ou de tester l’un des titres que vous auriez en ligne de mire. Attention, cependant : à la date butoir de fin d’événement, toutes ces démos devraient disparaître du catalogue. Vous n’y aurez donc probablement plus accès après mardi prochain.

Un échantillon de titres pour démarrer

Raison de plus pour se jeter dessus; mais par où commencer ? Avec autant de jeux, impossible d’en faire une tournée exhaustive… mais voici une liste d’idées à explorer :

Sable, l’un des jeux les plus remarquables et remarqués de l’ E3 grâce à sa direction artistique splendide, et son atmosphère unique

TOEM, un jeu-concept très ingénieux qui prend la forme d’une aventure photographique

Len’s Island, un magnifique base-builder aussi coloré qu’agréable

Get Together, un puzzle-adventure coopératif cartoonesque mignon à souhait

AGAINST, un titre VR très sombre à mi-chemin entre le jeu de combat et de rythme

Reshaping Mars, un simulateur de colonie martienne

City of Gangsters, un jeu de gestion qui vous propose de créer votre syndicat de la pègre

SATORI, un jeu de parkour relaxant en monde ouvert

Si vous avez vous-même repéré une démo particulièrement agréable ou assez marquante pour vous convaincre d’acheter le jeu à sa sortie, n’hésitez pas à partager vos trouvailles !