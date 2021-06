Apple voudrait aller narguer Samsung sur son propre terrain, grâce à LG

La firme de Mountain View pourrait prochainement disposer ses iPhone dans les boutiques de LG en Corée du Sud.

© Daniel Romero / Unsplash

Et si les boutiques de LG se mettaient à vendre… des iPhone ? C’est ce que suggère le Business Korea, qui explique que les deux firmes pourraient conclure un partenariat afin de permettre à Apple de mettre en vente ses produits dans les quelques 400 Best Shops de LG situés en Corée du Sud, et cela, dès cet été.

Ce type d’initiative aurait été rendue possible par l’abandon du marché du smartphone par LG, officialisé il y a peu. De ce fait, les boutiques de la firme sud-coréenne sont remplies d’espaces vides, autant de place disponible pour y disposer de nouveaux produits… comme des smartphones d’Apple, par exemple.

Business Korea explique que cet accord ne concernerait que les produits mobiles de la Pomme, soit l’iPhone, l’iPad ou encore l’Apple Watch, mais pas les Mac. LG a beau s’être retiré du marché du smartphone, il n’en reste pas moins présent sur celui des ordinateurs portables avec sa gamme Gram.

Une manière de s’imposer en Corée ?

Pourquoi Apple chercherait à disposer ses produits dans des magasins LG, alors que le géant californien bénéficie déjà d’une large couverture avec ses propres boutiques ? En réalité, Apple n’est pas très présent en Corée du Sud. Séoul ne regroupe que deux Apple Store, et ils ne font pas vraiment partis des boutiques les plus grandioses de la marque.

La raison de cette timidité ? Samsung. Le concurrent numéro un d’Apple est en effet largement dominant dans son pays natal. D’après de premières spéculations, ce drôle de partenariat entre Apple et LG servirait plutôt à venir narguer le géant sud-coréen sur son propre terrain. Reste à voir si tout cela se confirme. LG a été interrogé à ce sujet et a simplement indiqué que « rien n’a encore été décidé » et que l’entreprise « étudie toutes les possibilités ». Affaire à suivre.