Apple TV+ dévoile le trailer de sa série avec Paul Rudd et Will Ferrell

Apple TV+ muscle son jeu pour la fin de l’année 2021. La plateforme va diffuser en novembre prochain The Shrink Next Door, une mini-série avec Paul Rudd et Will Ferrell en tête d’affiche. Voici la bande-annonce.

© Apple TV+

Que se passe-t-il lorsqu’un psychiatre utilise sa proximité avec son patient pour le manipuler ? C’est la problématique qu’explorera The Shrink Next door sur Apple TV+ en novembre prochain. Hier, la firme a donné un premier aperçu de sa nouvelle mini-série en huit épisodes. Inspirée d’une histoire vraie, la série raconte l’étrange relation entre le Dr. Isaac et son patient de longue date Marty Markowitz. Au fil du temps, ce psychiatre en apparence charmant s’est immiscé dans la vie de Marty jusqu’à le persuader de le nommer président de son entreprise familiale et de le laisser s’installer dans sa maison dans les Hamptons.

Inspirée du podcast éponyme, que l’on traduit littéralement “Le Psy d’à côté”, The Shrink Next Door a été écrite par Georgia Pritchett. La scénariste a notamment été récompensée aux Golden Globes pour la série Succession. Derrière la caméra, c’est Michael Showalter qui œuvrera (The Big Sick). Jesse Peretz (Modern Love) devrait également réalisé quelques épisodes.

Enfin, pour incarner les personnages principaux, Apple TV+ a débauché deux habitués du genre à savoir Will Ferrell et Paul Rudd. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que les deux acteurs partagent l’affiche puisqu’ils avaient déjà collaboré dans Présentateur vedette : la légende de Ron Burgundy en 2005. Ils donneront la réplique à Kathryn Hahn (Wandavision) et Casey Wilson (Gone Girl), qui incarnent respectivement la sœur de Marty et la femme du docteur Isaac.

Pour découvrir The Shrink Next Door, Apple TV+ donne rendez-vous à ses abonnés le 12 novembre prochain. À cette date, les trois premiers épisodes seront disponibles. Ensuite, la plateforme diffusera un épisode chaque semaine, tous les vendredis. Pour rappel, Apple TV+ a annoncé au début du mois une flopée de nouvelles séries. La plateforme a aussi confirmer que la plupart de ses productions existantes seraient renouvelées. Avec tous ces nouveaux contenus, Apple TV+ bénéficie désormais de solide arguments pour concurrencer Disney+ et Netflix, qui trône encore respectivement à la deuxième et troisième place du classement des plateformes les plus populaires. Rappelons néanmoins que la réduction de la période d’essai à Apple TV+, qui va passer de 12 à 3 mois en juillet prochain, pourrait entraîner une perte de vitesse pour le service de streaming de la pomme.