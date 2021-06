Titans prépare son retour sur HBO Max cet été

En août prochain, Titans va revenir sur nos écrans. Cette troisième saison s'intéressera particulièrement à Jason Todd.

© HBO Max

Dans quelques semaines seulement, Titans reviendra sur nos écrans. La série initiée sur DC Universe migre sur HBO Max pour une troisième saison qui s’annonce déjà riche en rebondissements. La plateforme vient d’ailleurs de dévoiler un premier trailer, qui laisse entrevoir certains éléments de l’intrigue qui sera déroulée dans cette nouvelle salve d’épisodes. Sans surprise, on retrouve Dick Grayson, désormais devenu Nightwing, à la tête de cette équipe de super-héros. L’ancien protégé de Batman a d’ailleurs du pain sur la planche, alors que Jason Todd opère un virage obscur et se prépare à se transformer en Red Hood.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les comics, il s’agit d’un personnage récurrent dans l’univers DC, ou plutôt plusieurs personnages. Ce costume est confié par des criminels professionnels à des personnes naïves engagées pour attirer l’attention de la police alors que les vrais criminels prennent la fuite. Dans la série, il s’agira sans doute pour Jason Todd d’une manière de se venger du Joker après leur confrontation dans la saison 2.

Pour empêcher cette transformation et maîtriser Jason Todd, il semblerait que Dick Grayson doivent faire équipe avec son ancien mentor Bruce Wayne. Le personnage, toujours incarné par Iain Glen (Game of Thrones). Au casting, on retrouvera également Brenton Thwaites (Pirates des Caraïbes : la Vengeance de Salazar), Teagan Croft, Ryan Potter et Conor Leslie.

La série sera diffusée à partir du 12 août prochain sur HBO Max aux États-Unis. En France, aucune date n’a encore été communiquée. Il faudra néanmoins s’attendre à retrouver la série sur Netflix, plusieurs mois après sa sortie outre-Atlantique comme c’était déjà le cas pour les précédentes saisons.